تكنولوجيا: آبل تطلق ساعة Apple Watch Ultra 3 بميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وخصائص صحية متقدمة #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن Apple Watch Ultra 3 خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك، وهي ساعة ذكية موجهة لعشاق المغامرات والرياضيين. تجمع الساعة بين تصميم متين وميزات صحية جديدة واتصال متقدم.

المواصفات:

الشاشة: شاشة Retina LTPO OLED مقاس 2.0 بوصة (أكبر من Ultra 2)، بسطوع يصل إلى 3000 نيتس، مما يضمن رؤية ممتازة في ضوء الشمس المباشر. تدعم الشاشة معدل تحديث ديناميكي (1-120 هرتز) لتجربة سلسة.

المعالج: مزودة بمعالج S11، الذي يوفر تحسينات طفيفة في الأداء وكفاءة طاقة أفضل مقارنة بـ S10 في Ultra 2.

الاتصال: تدعم اتصال الأقمار الصناعية لإرسال واستقبال الرسائل في المناطق النائية بدون تغطية خلوية أو Wi-Fi، وهي ميزة جديدة في ساعات أبل. كما تدعم 5G RedCap عبر مودم MediaTek، مما يوفر سرعات أعلى مع استهلاك طاقة منخفض.

الميزات الصحية: تشمل اكتشاف ارتفاع ضغط الدم، الذي يتتبع اتجاهات ضغط الدم وينبه المستخدمين عند اكتشاف ارتفاع مستمر، مع تسجيل البيانات في تطبيق الصحة لمشاركتها مع الأطباء. كما تدعم كشف توقف التنفس أثناء النوم، وهي ميزة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). تشمل أيضًا تحسينات في تتبع معدل ضربات القلب والتنفس.

التصميم: هيكل من التيتانيوم بدرجة 5 مع ظهر سيراميكي، مقاوم للماء حتى عمق 100 متر ومناسب للغوص (معيار EN13319). الألوان تشمل التيتانيوم الطبيعي والأسود الداكن. الساعة متوافقة مع أحزمة Ultra الجديدة والسابقة.