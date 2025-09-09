تكنولوجيا: آبل تطلق watchOS 26 مع ميزات صحية ذكية وواجهة مستخدم محسّنة #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن watchOS 26 خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك. نظام التشغيل الجديد لساعات Apple Watch يقدم تحسينات في الميزات الصحية، واجهة المستخدم، وأدوات الذكاء الاصطناعي. سيتم إطلاق النظام رسميًا في 15 سبتمبر 2025، مع توفر النسخة التجريبية للمستخدمين فور انتهاء الحدث.

يتميز watchOS 26 بواجهة “Liquid Glass”، التي توفر انتقالات سلسة وأيقونات ديناميكية، مما يعزز التجربة البصرية ويجعل التفاعل أكثر سلاسة. يشمل النظام ميزة “Workout Buddy” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع التمارين، مع توصيات مخصصة بناءً على أنماط التمرين والبيانات الصحية، وتحديات تفاعلية لتحفيز المستخدمين. كما يقدم نظام إشعارات ذكي يتكيف مع البيئة المحيطة، حيث يضبط مستوى الصوت أو الاهتزاز تلقائيًا بناءً على الضوضاء أو الموقع.

يدعم watchOS 26 ميزات صحية محسنة، بما في ذلك اكتشاف ارتفاع ضغط الدم وكشف توقف التنفس أثناء النوم المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مع تكامل أعمق مع تطبيق الصحة على iPhone لتحليل البيانات ومشاركتها مع الأطباء. يتضمن النظام وجوه ساعة جديدة، بما في ذلك خيارات حصرية لـ Apple Watch Ultra 3، مع دعم تخصيص أعمق عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. كما يوفر تحسينات لـ Siri مدعومة بـ Apple Intelligence، مما يتيح استجابات أكثر دقة وسياقية، مع دعم الأوامر الصوتية للتحكم في تطبيقات الساعة.

يدعم watchOS 26 أجهزة Apple Watch بدءًا من Series 4 وما فوق، بالإضافة إلى Apple Watch SE (الجيل الأول والثاني) وApple Watch Ultra (الجيل الأول والثاني والثالث)، مع أداء مثالي على Apple Watch Series 11 وUltra 3. يعزز watchOS 26 تجربة Apple Watch من خلال واجهة “Liquid Glass” الأنيقة، ميزات صحية متقدمة، وأدوات ذكاء اصطناعي، مما يجعل الساعة أداة أكثر ذكاءً وتخصيصًا للصحة واللياقة البدنية.

