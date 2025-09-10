انت الان تتابع خبر آيفون 17 يحدث ثورة بالتصوير.. أبل تطلق Final Cut Camera 2.0 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع Final Cut Camera 2.0، يحصل مستخدمو سلسلة iphone 17 Pro على دعم ProRes RAW وGenlock، بينما تستفيد جميع أجهزة iPhone 17 من أدوات تحكم يدوية جديدة للكاميرا الأمامية.وفقا لموقع "gsmarena" التقني، أضافت أبل دعمًا للتسجيل المفتوح في التحديث الجديد، ما يتيح للمستخدمين تسجيل لقطات باستخدام المستشعر الكامل للكاميرا بدقة أعلى من DCI 4K.وهذا يعني إمكانية التصوير أفقيا أو رأسيا من دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.ويدعم التحديث أيضا ميزة Apple Log 2 الحصرية لهواتف iPhone 17 Pro، مع إمكانية تفعيل خيارات Timecode والتصوير باستخدام الكاميرا المقربة بتقنية ProRes بدقة تصل إلى 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية.من المقرر أن يتوفر تطبيق Final Cut Camera 2.0 على متجر التطبيقات خلال هذا الشهر كتنزيل مجاني.أذهلت شركة أبل عشاقها في أنحاء العالم، بكشفها عن إصدارات هاتف آيفون 17 الجديد، والإصدارات الأحدث من ساعاتها وسماعاتها الذكية.وقدمت أبل إصدار جديد كليا من آيفون، هو هاتف آيفون 17 إير، أكثر هواتف آيفون نحافة على الإطلاق.كشفت شركة أبل عن هاتف آيفون 17 برو، أمس الثلاثاء، الهاتف مصنوع من الألومنيوم المصقول بدقة والمؤكسد ليشكل هيكلًا أحاديًا لهاتف آيفون برو الجديد.وتقول أبل إنه سيحتوي على أكبر بطارية في أي هاتف آيفون، ومن الخلف عدلت أبل تصميم شريط الكاميرا، ومنحتها شريطا عرضيا يضم ثلاث كاميرات بالإضافة إلى الفلاش ومستشعر ليدار، بينما ستغطي الشاشة طبقة خزفية واقية.ويعمل هاتف آيفون 17 برو بمعالج A19 Pro، ويتميّز بما تُطلق عليه أبل "لوحة كاميرا كاملة العرض" في إشارة لشريط الكاميرا الجديد في الخلف.ولأول مرة، ستتميز طرازات آيفون برو Pro لهذا العام بمستشعرات بدقة 48 ميغابكسل في جميع الكاميرات الثلاث.وتم تحسين عدسة التقريب، مع تحسين كبير في دقتها مقارنةً بعدسة التقريب بدقة 12 ميجابكسل في طرازات العام الماضي.كما تم تحسين كاميرا السيلفي، مع مستشعر جديد بدقة 18 ميغابكسل يستخدم ميزة Center Stage لتأطير كل صورة.

يتميز الهاتف بشريط كاميرا أفقي لأول مرة منذ 6 سنوات، تتبنى أبل تصميمًا أفقيًا ممتدًا لوحدة الكاميرا الخلفية، بدلاً من التصميم المربع التقليدي. هذا التغيير يسمح بمساحة أكبر للمستشعرات والعدسات المتطورة، مع استخدام إطار من الألومنيوم متين مع جزء سفلي زجاجي لدعم الشحن اللاسلكي، مما يعزز الجماليات والوظائف.

يأتي الهاتف بنظام ثلاثي العدسات بدقة 48 ميغابكسل: جميع العدسات (الرئيسية، التليفوتوغرافي، فائقة الاتساع) بدقة 48 ميغابكسل، مما يضمن توحيد الجودة عبر جميع أوضاع التصوير، مع تقريب بصري متطور عدسة تليفوتوغرافي تدعم تقريبًا بصريًا يصل إلى 5x، مع إمكانية تحقيق تقريب مستمر حتى 8x باستخدام التقنيات الهجينة، مما يتيح تصوير التفاصيل البعيدة بدقة غير مسبوقة، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 5x عبر جميع العدسات، مما يلبي احتياجات المحترفين في صناعة المحتوى المرئي.

يُتوقع أن يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1,099 دولارًا أمريكيًا للنسخة ذات سعة التخزين 256 غيغابايت، مما يمثل زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالإصدار السابق (iPhone 16 Pro)، وهذه الزيادة تُعزى إلى إلغاء خيار التخزين 128 غيغابايت واعتماد سعة تخزين أعلى كبداية أساسية، مع الحفاظ على نفس السعر للنسخة 256 غيغابايت مقارنة بالجيل السابق.

