تكنولوجيا: فيديو تفكيك سامسونج Galaxy S25 FE يكشف عن سهولة إصلاح محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج الأسبوع الماضي عن هاتف Galaxy S25 FE، النسخة المطورة من S24 FE الصادر العام الماضي. ومن بين التحسينات، اعتمد الهاتف الجديد على شريحة Exynos 2400 بالكامل، مع غرفة تبخير أكبر بنسبة 10% وبطارية أكبر بسعة 4,900 مللي أمبير مع دعم الشحن بسرعة 45 واط، مقارنة ببطارية 4,700 مللي أمبير وشحن 25 واط في هاتف 2024.

وفي فيديو تفكيك نشره قناة PBKreviews، استعرضت المكونات الداخلية لهاتف Galaxy S25 FE وكيف اختلفت عن الطراز السابق.

وتُظهر الصور المستخلصة من الفيديو الفرق في غرفة التبخير والبطارية بين S25 FE وS24 FE، حيث ارتفعت سعة البطارية من 18.24 واط ساعي إلى 19.02 واط ساعي.

كما أجرت سامسونج تحسينات أخرى على المكونات الداخلية، مما ساهم في رفع درجة سهولة الإصلاح للهاتف إلى 9/10 مقارنةً بـ 8.5/10 لطراز S24 FE. ويعود نصف درجة التحسن إلى قسم الأجزاء الصغيرة والمتفرقة مثل منفذ الشاحن ومكونات أخرى أصبحت أسهل للاستبدال عند الحاجة.

المصدر