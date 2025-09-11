تكنولوجيا: تأكيد رسمي لمواصفات سلسلة OPPO F31

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإطلاق سلسلة هواتف F31 في 15 سبتمبر، ومع اقتراب الموعد الرسمي ظهرت تفاصيل جديدة تؤكد بعض المواصفات الأساسية.

ستضم السلسلة ثلاثة طرازات هي: F31 وF31 برو وF31 برو بلس، وجميعها ستأتي ببطاريات ضخمة بسعة 7,000 ملي أمبير مع دعم شحن سريع SuperVOOC بقدرة 80 واط.

وأوضحت الشركة أن هذه البطاريات مصممة لتحمّل 1,830 دورة شحن، أي ما يعادل خمس سنوات من الاستخدام اليومي المستمر.

من جهة أخرى، ستوفر السلسلة مستويات عالية من الحماية ضد الماء والغبار بمعايير IP69 وIP68 وIP66، كما ستحصل الهواتف على تصميم 360° Armour Body الذي يعزز مقاومة الصدمات بشكل ملحوظ.

بالنسبة للمواصفات الداخلية، سيأتي F31 برو بلس بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 من كوالكوم، إلى جانب 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين UFS 3.1.

ولتحسين التبريد، زُوّد الجهاز بحجرة بخار كبيرة بمساحة 5,219 ملم². أما F31 برو فمن المتوقع أن يعتمد على معالج Dimensity 7300 من ميدياتك، بينما النسخة الأساسية F31 ستعمل بمعالج Dimensity 6300.

المصدر