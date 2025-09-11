تكنولوجيا: ARM تكشف عن أنوية C1 CPU و G1 GPU بعلامة جديدة وتتخلى عن اسم Cortex

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ARM عن جيلها الجديد من المعالجات المركزية والرسومية، مع إعادة تسمية كبيرة لعائلتها الشهيرة. فقد تخلت الشركة عن اسم Cortex لتقدم أنوية C1 CPU و G1 GPU ضمن منظومة جديدة تحمل اسم Lumex CSS الموجهة للهواتف الذكية، بينما ستستخدم أسماء مختلفة مثل Niva للحواسب وZena للسيارات.

المعالجات C1

قدمت ARM أربع فئات جديدة:

C1-Ultra بدلًا من Cortex-X، أسرع حتى 25% في المهام أحادية النواة.

C1-Premium للفئة شبه الرائدة، بكفاءة أعلى على مستوى المساحة والتكلفة.

C1-Pro كخيار متوازن للأداء المستمر، أسرع 16% في الألعاب وأكثر كفاءة 12% في استهلاك الطاقة.

C1-Nano للمهام الخفيفة، أكثر كفاءة 26% في الطاقة مقارنة بالجيل السابق.

كل هذه الأنوية مبنية على معمارية ARMv9.3 وتدعم SME2 التي تعزز أداء الذكاء الاصطناعي والفيديو، وتوفر مكاسب كبيرة تصل إلى 4.7x في نماذج التعرف على الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي.

الرسوميات G1

أما معالجات Mali G1-Ultra فتقدم وحدة تتبع أشعة جديدة RTUv2 تضاعف الأداء مقارنة بالجيل السابق، مع تحسين كفاءة الطاقة. الأداء في الألعاب ارتفع بشكل ملحوظ: +25% في Arena Breakout و +17% في Genshin Impact، مع دعم تقنية ASR للترقية الذكية المشابهة لـ DLSS والمدمجة بالفعل في Unreal Engine 5.

الخلاصة

بفضل هذه التغييرات، تؤكد ARM أن أجهزتها القادمة ستقدم أداءً أعلى بنسبة تصل إلى 30%، وكفاءة طاقة أفضل بنسبة 12%، مع قفزة ضخمة في مهام الذكاء الاصطناعي والألعاب. ومن المتوقع أن تصل الأجهزة المزودة بهذه المعالجات إلى الأسواق قريبًا جدًا.

المصدر