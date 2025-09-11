تكنولوجيا: Galaxy S26 Ultra سيحافظ على كاميرا الزووم 5x نفسها من S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد انتهاء ضجة إطلاق سلسلة iPhone 17، تحولت الأنظار الآن نحو سلسلة Samsung Galaxy S26 التي تتسرب تفاصيلها بشكل شبه يومي. وأحدث التسريبات ركزت على الهاتف الأقوى في السلسلة، Galaxy S26 Ultra.

قبل أيام قليلة، كشف المسرب الشهير Ice Universe أن الهاتف سيحصل على مستشعر مخفض الدقة بدقة 10 ميجابكسل للكاميرا المقربة 3x. والآن، عاد المصدر نفسه ليؤكد أن وحدة الزووم 5x ستستخدم نفس المستشعر الموجود في Galaxy S25 Ultra.

المستشعر المقصود هو 50 ميجابكسل بحجم 1/2.52 بوصة وبيكسلات 0.7μm، وهو نفسه الذي استُخدم في Galaxy S24 Ultra، وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تعتمده أيضًا في Galaxy S27 Ultra مستقبلًا.

هذا يعني أن Galaxy S26 Ultra قد لا يقدم تحسينات بارزة على مستوى الكاميرا، وهو ما قد يخيب آمال بعض المستخدمين.

ومع ذلك، تشير تسريبات أخرى إلى أن بروز الكاميرات الخلفية في الهاتف الجديد سيكون أكثر سمكًا بمقدار الضعف مقارنةً بالجيل السابق، ما قد يلمح إلى تحسينات أخرى محتملة في بعض العدسات أو تقنيات المعالجة.

من المنتظر أن تكشف سامسونج عن سلسلة Galaxy S26 في يناير المقبل، والتي ستتضمن طرازات S26 Pro وS26 Edge وS26 Ultra.

المصدر