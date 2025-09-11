تكنولوجيا: إنفيديا تطلق تحديثًا لإصلاح مشاكل الأداء في حواسب الألعاب المزودة بتقنية Optimus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت إنفيديا أمس تحديثًا جديدًا لتعريفات Game Ready Driver برقم 581.29 ليحل محل الإصدار السابق 581.15 الصادر في نهاية أغسطس. هذا التحديث يجلب تحسينات مهمة على الأداء إلى جانب بعض الإصلاحات.

ركزت إنفيديا في بيانها على أن الإصدار الجديد يحسّن دعم بطاقاتها الرسومية مع لعبتي Dying Light: The Beast وBorderlands 4، واللتين ستصدران خلال هذا الشهر.

وسيحصل اللاعبون من اليوم الأول على ميزات DLSS 4 وMulti Frame Generation وتقنية Ray Tracing. ومن المقرر أن تُطرح Borderlands 4 غدًا، بينما تصل Dying Light: The Beast في 19 سبتمبر.

كالمعتاد، شمل التحديث إصلاحات لعدد من الأخطاء، منها مشكلة في لعبة Marvel Rivals كانت تؤدي إلى تراجع الأداء على بعض إصدارات تعريفات 581.xx. لكن الأهم من ذلك، أن التحديث الجديد أصلح مشكلة كبيرة في أجهزة الحواسب المحمولة المزودة بتقنية Optimus.

فقد أكد ممثلو إنفيديا عبر منصات Discord وReddit أن الإصدار 581.29 يعالج خطأ كان يسبب “انخفاضًا تدريجيًا في الأداء بمرور الوقت” عند تشغيل الأجهزة في وضع Optimus.

ويبدو أن الشركة كانت تنوي إصلاحه في التحديث السابق لكنها أجلت ذلك لسبب غير معلن. وبحسب التجارب المبكرة، فإن التحديث الجديد أنهى هذه المشكلة تمامًا.

يمكن تحميل التعريف الجديد مباشرة من موقع إنفيديا الرسمي.

