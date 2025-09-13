تكنولوجيا: تأجيل إطلاق آيفون Air في الصين بسبب مشكلات توافق eSIM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح آيفون Air متاحًا الآن للطلب المسبق في أكثر من 60 دولة حول العالم. لكن في الصين، سيضطر المشترون المتحمسون إلى الانتظار، على الرغم من إعلان أبل سابقًا أن باب الحجز سيفتح هناك اليوم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة South China Morning Post، تواجه أبل عقبات تنظيمية في الصين بسبب اعتماد آيفون Air على تقنية eSIM فقط. وأكدت الصحيفة أن الشركة تعمل حاليًا مع السلطات في البرّ الرئيسي الصيني من أجل حل هذه المشكلة.

وبحسب ما ورد، فقد أكدت أبل أن شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في الصين جاهزة لدعم eSIM على آيفون Air، لكنها ما زالت تنتظر الموافقات الرسمية.

ورغم ذلك، لم تكشف الشركة حتى الآن عن أي جدول زمني لإطلاق الهاتف في السوق الصينية. وفي الوقت نفسه، يعرض متجر أبل الإلكتروني في الصين على صفحة آيفون Air عبارة: “سيتم تحديث معلومات الإصدار لاحقًا”.

أما على صعيد عالمي، فقد طرحت أبل آيفون Air بإصدار يعتمد كليًا على eSIM، في خطوة تقول الشركة إنها سمحت بزيادة حجم البطارية داخل الجهاز.

ويبدأ سعر الهاتف من 1,199 يورو لنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، بينما يصل إلى 1,449 يورو لنسخة 512 جيجابايت.

