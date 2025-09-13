تكنولوجيا: ظهور سلسلة Doogee Note56 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Doogee لإطلاق سلسلة Note56 قريبًا، والتي تضم ثلاثة هواتف هي: Note56، Note56 Pro، و Note56 Plus. وقد حصلنا من مصدر موثوق على الصور والمواصفات والأسعار الخاصة بهذه الأجهزة، فلنلقِ نظرة أقرب على ما تقدمه.

تكشف المعلومات أن الهواتف الثلاثة تتشارك نفس التصميم والأبعاد، بينما تختلف في خيارات الألوان والمواصفات الداخلية.

يأتي هاتف Doogee Note56 Plus، وهو الأغلى في السلسلة، بمعالج Unisoc T7225 مع نظام تشغيل اندرويد 16 مباشرة من الصندوق.

كما يوفّر 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD. ويحتوي على شاشة بقياس 6.56 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز.

هذا وبالإضافة إلى كاميرتين عمليتين: كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (OmniVision OV50D40) وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل (Sony IMX134).

يعتمد الهاتف على بطارية بسعة 6,150 مللي أمبير تدعم الشحن حتى 18 واط عبر منفذ USB-C. كما يضم ميزات أخرى مثل NFC، منفذ سماعات 3.5 ملم، ومستشعر بصمة جانبي.

أما هاتف Doogee Note56 Pro فيحمل نفس التصميم لكنه يقدّم مواصفات أقل؛ إذ يأتي مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل (OmniVision OV13853)، إلى جانب شحن أبطأ بقدرة 10 واط وعدم وجود مستشعر بصمة.

ويُعتبر Doogee Note56 الخيار الأرخص في السلسلة، حيث يقلل المواصفات أكثر. فهو مزود بـ 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من التخزين، ويستغني عن NFC، كما يعتمد على معالج Unisoc SC9863A.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل (Samsung ISOCELL S5K4H5) وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل (Samsung ISOCELL S5K5E9).

بالنسبة للألوان، سيتوفر Note56 Plus بأربعة ألوان هي: البنفسجي، الطبيعي (نعم هذا اسمه الرسمي)، الأسود، والأخضر. بينما يطرح Note56 Pro نفس الخيارات لكن مع استبدال البنفسجي باللون الأبيض. أما Note56 الأساسي فسيتوفر بثلاثة ألوان فقط دون البنفسجي.

من ناحية الأسعار، سيُباع Doogee Note56 Plus مقابل 199.99 دولارًا، بينما سيأتي Note56 Pro بسعر 169.99 دولارًا، و Note56 الأساسي مقابل 149.99 دولارًا.

