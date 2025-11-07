تكنولوجيا: فودافون ومفوضية اللاجئين يوسّعان “المدارس الفورية” إلى 70 مدرسة رقمية في مصر

أعلنت مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة فودافون العالمية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، توسيع برنامج “شبكة المدارس الفورية” في مصر عبر إضافة 22 مدرسة رقمية جديدة بمحافظة الشرقية، ليصل إجمالي عدد المدارس المستفيدة من البرنامج إلى 70 مدرسة في أربع محافظات بنهاية عام 2025، يستفيد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من اللاجئين وأبناء المجتمعات المضيفة.

ويأتي هذا التوسع في إطار التزام الشركاء بتعزيز الشمول الرقمي وتحسين جودة البيئة التعليمية، من خلال إتاحة بنية تكنولوجية متكاملة داخل الفصول الدراسية تعتمد على الطاقة الشمسية والاتصال بالإنترنت والوسائط التعليمية الرقمية المتعددة.

ونظّمت مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع يومي 28 و29 أكتوبر الماضي زيارة ميدانية لعدد من المدارس المدرجة ضمن شبكة المدارس الفورية، بمشاركة الشركة الهندسية للصناعات المتطورة (AEI)، الشريك المحلي في تصنيع أدوات وتجهيزات الفصول الذكية. وشارك في الزيارة ممثلون عن مؤسسة فودافون العالمية، ومؤسسة فودافون مصر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تم استعراض نماذج لتوظيف الحلول الرقمية في دعم العملية التعليمية وتمكين المعلمين والطلاب.

وضمّت الزيارة من جانب مؤسسة فودافون العالمية كلًا من: نيك لاند، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون العالمية؛ ليزا فيلتون، المديرة التنفيذية لمؤسسة فودافون العالمية؛ وألبان كوركتان، مستشارة برنامج INS. كما شارك من جانب فودافون مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع: المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة؛ أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية في فودافون مصر؛ وشهدان عرّام، الأمين العام للمؤسسة. وحضر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: شيرين باكفار، رئيسة الشراكات الخاصة والعمل الخيري؛ والدكتورة حنان حمدان، الممثلة الإقليمية للمفوضية في مصر وجامعة الدول العربية.

ويُعد برنامج “شبكة المدارس الفورية” في مصر جزءًا من شراكة ممتدة منذ عام 2013 بين مؤسسة فودافون العالمية ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تحويل الفصول النموذجية إلى بيئات تعليمية رقمية متكاملة. وقد نجح البرنامج في دعم أكثر من 382 ألف طالب وطالبة و6,800 معلم في ست دول هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، موزمبيق، تنزانيا، جنوب السودان، إضافة إلى مصر، حيث يغطي حاليًا عشرات المدارس في الجيزة والإسكندرية ودمياط، ويجري توسيعه ليشمل 22 مدرسة جديدة في الشرقية.

ويقدم البرنامج في مصر نموذجًا عمليًا للشمول الرقمي من خلال تطوير الفصول الذكية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتوفير محتوى رقمي تعليمي حديث، إلى جانب توطين تصنيع تجهيزات الفصول عبر الشركة الهندسية للصناعات المتطورة (AEI)، بما يدعم الاستدامة وتعزيز القدرات المحلية في قطاع التعليم.