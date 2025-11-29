تكنولوجيا: تفكيك آيفون 17 يؤكد التصميم المعتاد وارتفاع أسعار مكوناته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدنا في الفترة الأخيرة عدة عمليات تفكيك لهاتفي iPhone Air وiPhone 17 Pro، لكن هذا المرة جاء الدور على النسخة الأساسية iPhone 17، وذلك عبر فيديو جديد من زاك صاحب قناة JerryRigEverything. الفيديو لا يكتفي بعرض خطوات التفكيك فحسب، بل يستعرض أيضًا الأسعار الرسمية لقطع الغيار التي كشفت عنها أبل.

يبدأ فتح الهاتف بفك مسماري الـPentalobe الموجودين في الأسفل، وهما متاحان لدى أبل بسعر 0.18 دولار فقط للواحد.

وعند الرغبة في استبدال البطارية، يُسخَّن الغطاء الخلفي أولًا، مما يسمح بفتحه بسهولة وكأنه كتاب، ثم تُزال مجموعة من المسامير الإضافية لفصل اللوحة الخلفية بالكامل عن الجهاز.

جدير بالذكر أن أبل تضع سعر 159 دولارًا لاستبدال الغطاء الخلفي. أما البطارية فتبلغ تكلفتها 99 دولارًا، وتنخفض إلى 51 دولارًا فقط في حال إعادة البطارية القديمة للشركة.

وفي حال الحاجة إلى تغيير الشاشة، فالسعر يصل إلى 329 دولارًا. كما تشمل قائمة الأسعار 199 دولارًا للكاميرا الأمامية مع حساس Face ID، و169 دولارًا للكاميرتين الخلفيتين، و67 دولارًا لسماعة الأذن وهوائي 5G mmWave، و67.08 دولار لمحرك الاهتزاز Taptic Engine.

