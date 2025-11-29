تكنولوجيا: إنفيديا تدرس رفع الأسعار مع ارتفاع تكلفة شرائح سامسونج HBM4 فائقة السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حذّر تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، من أن ارتفاع أسعار ذاكرة الرسوميات قد يهدد سوق الحواسب المخصصة للألعاب في المستقبل القريب.

وأوضح أن شركات الحواسب والمحمول لا تستطيع منافسة الأسعار التي تدفعها عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا وجوجل وميتا لتطوير معالجات الرسوميات ومراكز البيانات الخاصة بها. وتجلى ذلك في ارتفاع سعر وحدة ذاكرة 64 جيجابايت من Crucial من 240 دولارًا إلى نحو 500 دولار خلال شهر واحد.

يتزامن ذلك مع استعداد إنفيديا لدفع حوالي 500 دولار لكل وحدة من ذاكرات HBM4 القادمة من سامسونج وSK Hynix في 2026، وهو ضعف تكلفة الجيل السابق. وأوضح المطلعون أن الطلب المرتفع على HBM4 أجبر سامسونج على رفع الأسعار، ما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار بطاقات إنفيديا.

من ناحية المواصفات، أعادت سامسونج تصميم واجهة ووحدات HBM4 لتصل سرعة النقل إلى 3.3 تيرابايت/ثانية لوحدة 36 جيجابايت، مقارنة بـ1.2 تيرابايت/ثانية في HBM3E.

كما أكدت SK Hynix مواصفات وحدات LPDDR6 وGDDR7، التي تقدم سرعات أعلى بكثير تصل إلى 48 جيجابت/ثانية لكل دبوس للـGDDR7، مستهدفة الألعاب والذكاء الاصطناعي.

من المتوقع إطلاق هذه التقنيات في مؤتمر ISSCC في فبراير، مع بدء سامسونج توريد HBM4 لإنفيديا في الربع الثاني من 2026، ما قد يرفع أسعار بطاقات الرسوميات بشكل ملحوظ.

