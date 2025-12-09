هل ينهار اقتصاد المؤثرين influencers بسبب صُنّاع المحتوى بالذكاء الاصطناعي؟

في يونيو فقط، قام Jeremy Carrasco بتحميل أولى فيديوهاته على TikTok وInstagram. خلال هذه الفترة القصيرة، جمع أكثر من 300,000 متابع على كل منصة. ليس هذا الرقم بمستوى Charli D’Amelio، لكنه يجعله أحد أبرز الأسماء في توعية الجمهور بالذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

حكى Jeremy لـ The Verge أنه كان يرغب دائمًا في تجربة شغل يوتيوبر، لكنه وجد نفسه يعمل خلف الكاميرا كمنتج ومخرج لبثوث متعددة الكاميرات. قرر القفز إلى هذا المجال بعدما أدرك أن معظم النقاش حول الذكاء الاصطناعي يُقَاد من قبل شركات التقنية. قال: “نحتاج إلى أشخاص يأتون من منظور صانع محتوى، كمنتج”. يُديره قناة على YouTube، لكن جمهوره الأساسي موجود على TikTok وInstagram.

كان الهدف الأصلي هو شرح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي. “سميت صفحتي showtoolsai لأنني كنت متفائلًا جدًا بالذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدامه بأخلاقية لإنتاج الفيديوهات”. لكن هذا التفاؤل لم يدُم طويلاً.

أدرك سريعًا أن لا أحد يتحدث عن أساسيات التعرف على فيديوهات الذكاء الاصطناعي. “هناك حاجة إلى هذا … وأنا أمتلك كل المعرفة اللازمة لتقديمه”، قال. لكنه لاحظ أن هذا النوع من الحوار لا يبدأه المؤثرون الحاليون في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى شخص من فضاء صانعي المحتوى يفهم الأمور.

وجد niche خاصًا به سريعًا، حيث يوضح علامات الفيديوهات التي تُنشأ بالذكاء الاصطناعي مثل القوام الضبابي، العيون المتذبذبة، أو ظهور واختفاء العناصر في الخلفية. بينما يظل تركيزه الأساسي على توعية الجمهور بالذكاء الاصطناعي وتحديد المحتوى المولد بـ Sora، بدأ أيضًا يستكشف المخاطر المحتملة التي قد تشكلها الفيديوهات المتزايدة الجودة للذكاء الاصطناعي، خصوصًا على صانعي المحتوى.

في النهاية، اقتصاد الصانعين يعتمد على الانتباه. الآن يتنافس الناس مع تدفق لا نهائي من المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي. يرغب Jeremy في أن يفهم الجمهور أن “هذا ليس صعبًا”. Sora 2 مجانية وأزالت العديد من العوائق أمام إنشاء مقاطع، يمكنها توليد الصوت، وعلى الوهلة الأولى قد تبدو مقنعة.

الهدف ليس بالضرورة خبيثًا؛ أحيانًا يتعلق فقط بزيادة المشاهدات والاستفادة من صندوق صانعي المحتوى على TikTok. مقطع AI مدته سبع ثوانٍ لقط يجري فعلًا غريبًا لا يساوي الكثير بمفرده، لكنه إذا جُمع في تجميع مدته دقيقة وحصل على خمسة ملايين مشاهدة، قد يحقق للناشر حوالي 1,000 دولار، حسب Jeremy. قد لا يبدو مبلغًا كبيرًا، لكنه قد يكون مصدر دخل مهم في بلد نامٍ.

هناك بالطبع فاعلون أسوأ. بعضهم، مثل حساب “الطب الصيني” AI، يُدعى Yang Mun (أو Yang Mugs)، وفقًا لـ Jeremy، هو مجرد عملية احتيال مباشر. يُظهر هذا الحساب شخصية مُعالجة بالطب الشرقي تُقدم نصائح صحية تستهدف الجمهور الغربي. مع أكثر من 1.5 مليون مشترك، يمكن كسب المال من المشاهدات على Instagram. لكن الاحتيال الحقيقي يأتي من تحويل هؤلاء المتابعين إلى موقع لشراء كتاب إلكتروني بقيمة 11 دولارًا. إذا كان الكتاب موجودًا (أشار شخص إلى أنه لا يستطيع تحميله)، فالأرجح أنه مولَّد بالكامل بالذكاء الاصطناعي، تمامًا مثل الفيديوهات.

آخرون، مثل Maddie Quinn، لا يقتصر هدفهم على الاحتيال المالي فقط، بل يسرقون محتوى مبدعين آخرين ويستبدلون وجوههم بأفاتارات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي. في بعض الحالات، تُستبدل هوية المبدعين بالكامل وتُنشر على منصات مثل OnlyFans.

عند سؤاله إذا كان يعتقد بوجود استخدام أخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الصانعين، أجاب Jeremy: “عمومًا لا”. لكنه أضاف: “هناك استثناءات للوصول وإعتبارات ثقافية تمنعني من القول لا نهائيًا”.

بعض الشركات مثل Lionsgate حاولت إنشاء نماذج فيديو توليدية أخلاقية عبر تدريبها على مكتبتها الخاصة، لكن البيانات لم تكن كافية لإنتاج شيء قابل للاستخدام. يوضح Jeremy أن الطريقة الوحيدة لصنع فيديو ذكاء اصطناعي بجودة إنتاجية هي “سرقة بيانات عدد كبير من الأشخاص… وهذا أساسًا خاطئ ويجب رفضه”.

للأسف، المنصات تُسرّع من انهيار اقتصاد الصانعين الذي كان سبب صعودها. إنستغرام، فيسبوك، TikTok، وYouTube سمحوا بفيض المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي دون تطبيق قواعد واضحة لتوسيم هذا المحتوى، مما يصعب على الصانعين التمييز ويجعل المنصات أقل جذبًا للمستخدمين.

ما يزيد الوضع سوءًا هو أن جميع هذه المنصات تبني أدوات ذكاء اصطناعي خاصة بها. “الصانعون يصبحون كالوكالات الإعلانية”، يقول Jeremy. الإعلانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تُنتج محتوى إعلاني “مشكوك في جودته” عبر شركات مثل Microsoft وCoca‑Cola. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات، يتوقع أن “ينهار اقتصاد الصانعين” بالكامل.

من Meta، Amazon، وDirecTV إلى جانب غيرهم، بدأت تقدم خدمات إعلانية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي. يقول Jeremy إنهم سيتجهون في النهاية إلى بيع خدمات إعلانية مباشرة للعملاء. قد يغري بعض الصانعين القفز على طَرفِ الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح، لكنه يرى أن “الجدوى التجارية لهذا غير واضحة”.