تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف شاومي 17 عالميًا في يناير

كشفت شاومي عن هاتف شاومي 17 في الصين خلال سبتمبر لكنها لم تطلقه عالميًا بعد، بينما ألمح أحد المسرّبين إلى اقتراب طرحه الدولي.

وأشار المسرّب إلى أن شاومي قد تطلق الهاتف عالميًا في يناير 2026. وفي المقابل، رصدت منصة Geekbench هاتفًا يحمل رقم الطراز 25113PN0EC ويُرجّح أنه النسخة العالمية من شاومي 17. وظهر الجهاز بنظام اندرويد 16 وذاكرة 12 جيجابايت.

ويبدو أنه يعمل بشريحة كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، محققًا 3,176 نقطة في اختبار النواة الواحدة و10,010 نقاط في الاختبار متعدد الأنوية.

وتشير التوقعات إلى أن النسخة العالمية ستصل بالمواصفات ذاتها الموجودة في النسخة الصينية، وتشمل شاشة LTPO AMOLED بقياس 6.3 بوصة وتردد 120 ميجاهرتز، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 50 ميجابكسل، وبطارية سعة 7,000 مللي أمبير مع شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 50 واط.

