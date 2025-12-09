تكنولوجيا: فيديو يكشف طريقة عمل ميزة NameDrop على اندرويد من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تقارير في نوفمبر تشير إلى أن جوجل تعمل على تطوير ميزة مشابهة لميزة NameDrop الموجودة في أجهزة أبل، ولكن لهواتف اندرويد.

وتسمح ميزة NameDrop، التي ظهرت في 2023، بمشاركة الملفات أو معلومات الاتصال بمجرد تقريب جهازين آيفون من بعضهما. ويبدو أن جوجل تركز في نسختها على مشاركة معلومات الاتصال تحديدًا.

ويُظهر الفيديو المرفق كيف ستعمل ميزة جوجل على أرض الواقع، إذ يعرض آلية التفاعل بين الجهازين. ورغم ذلك، لا يزال اسم الميزة غير محسوم، حيث تستخدم جوجل أثناء التطوير اسم Gesture Exchange وأحيانًا Contact Exchange، وقد تعتمد أحدهما تجاريًا، لكن من المتوقع أن تختار اسمًا أكثر جاذبية عند الإطلاق.

وما تزال الميزة قيد التطوير ولم تصبح جاهزة بالكامل بعد، والدليل أن الرسوم المتحركة تعمل في النسخة التجريبية بينما تبادل جهات الاتصال نفسه غير مُفعّل حتى الآن. وتشير التوقعات إلى إطلاقها في وقت ما خلال 2026.

وعند تفعيلها لاحقًا، قد يضطر المستخدم إلى تحريك الجهاز قليلًا لمواءمة مكان هوائي NFC بين الهاتفين، خصوصًا أن هوائيات الآيفون تأتي دائمًا في الأعلى بينما تختلف مواقعها في هواتف اندرويد بشكل كبير.

المصدر