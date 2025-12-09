تكنولوجيا: جوجل تبدأ برنامج إصلاح موسع لعلاج مشاكل شاشات Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن برنامج إصلاح موسع لهواتف Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL بعد تزايد شكاوى المستخدمين من مشاكل في الشاشة. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تمديد ضمان Pixel 9 Pro Fold ليصل إلى 3 سنوات كاملة.

يشمل البرنامج الجديد أجهزة Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL التي تعاني من وميض في الشاشة أو ظهور خط أخضر عمودي، حيث ستحصل هذه الأجهزة على دعم فني وإصلاحات مجانية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.

ومع ذلك، أوضحت جوجل أن أي جهاز يحتوي على شاشة مكسورة أو زجاج حماية متضرر لن يكون مؤهلاً للاستفادة من هذا البرنامج. كما أن الأضرار الناتجة عن المياه قد تُستبعد أيضًا من التغطية.

وفي ما يتعلق بجهاز Pixel 9 Pro Fold، مددت الشركة الضمان ليشمل 3 سنوات إضافية من الدعم، رغم أنها لم تحدد بدقة أنواع الأعطال المشمولة.

لكنها أشارت إلى أن المشكلات التي تؤثر على أداء الجهاز ووظائفه الأساسية ستكون مؤهلة للاستبدال أو الإصلاح مجانًا. ومن المحتمل أن يشمل ذلك إصلاحات الشاشة دون أي تكلفة إضافية للمستخدمين.

وتؤكد جوجل أن الأجهزة غير المتضررة بالكسر أو الماء هي فقط التي ستستفيد من هذه المبادرة، بينما قد يحصل بعض المستخدمين على جهاز بديل بالكامل في حال كانت المشكلة تؤثر بوضوح على الاستخدام اليومي.

المصدر