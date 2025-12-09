تكنولوجيا: Lava تكشف Play Max بمعالج Dimensity 7300 وشاشة 120 هرتز وبطارية 5000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Lava هاتف Play Ultra في أغسطس الماضي، وها هي اليوم تكشف رسميًا عن Play Max كأحدث إضافة إلى سلسلة Play. وجاء الهاتف الجديد ليستهدف “الشباب العصري” الذين يتنقلون يوميًا بين الدراسة ووسائل التواصل والترفيه والألعاب.

يعمل Play Max بمعالج Dimensity 7300، ويقدّم تجربة “Clean Android 15” بدون تطبيقات زائدة، مع سعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية حتى 8 جيجابايت، ويمكن توسعة التخزين حتى 1 تيرابايت.

كما دمجت الشركة نظام تبريد VC لتعزيز الأداء والحفاظ على ثباته أثناء جلسات اللعب الطويلة على ألعاب مثل COD Mobile وFree Fire وBGMI وغيرها.

ويأتي الهاتف بشاشة 6.72 بوصة بدقة FullHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يعتمد على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم شحنًا بقوة 33 واط.

وفي ما يتعلق بالتصوير، حصل Play Max على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت إلكتروني للصورة وقدرة تصوير فيديو 4K@30fps.

الهاتف يحمل تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويتوفر بلوني الأسود والأبيض، مع خيارين للذاكرة: 6GB/128GB و8GB/128GB.

ومن المقرر طرحه للبيع خلال هذا الشهر، بينما تؤكد Lava أن الهاتف سيصل مع خدمة “Free Service @ Home” للدعم المنزلي.

المصدر