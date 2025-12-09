علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ظهور نموذج أولي لـ Galaxy Z TriFold بكاميرات خلفية رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج مؤخرًا عن Galaxy Z TriFold بتصميمه القابل للطي ثلاثي اللوحات، وجاء الهاتف بتجهيزات كاميرا خلفية ثلاثية. ومع ذلك، يبدو أن الشركة كانت تفكر في إعداد مختلف تمامًا خلال مراحل التطوير الأولى.

فقد ظهرت صور على منصة LinkedIn نشرها أحد التنفيذيين في سامسونج، وتشير بوضوح إلى اختبار نموذج أولي من Galaxy Z TriFold مزوّد بأربع كاميرات خلفية.

ويظهر المسؤول وهو يحمل الجهاز، لكن التدقيق في الصور يكشف وجود أربع فتحات للكاميرا، حيث تبدو الفتحة الرابعة مماثلة من حيث القطر ولكنها أنحف قليلًا، ما يوحي بأنها كانت مخصّصة لحساس إضافي.

وتدل هذه اللقطات على أن سامسونج ربما خططت لإطلاق الجهاز بإعداد كاميرا رباعي، قبل أن تتراجع عن الفكرة في النسخة النهائية.

أما الإصدار الرسمي من Galaxy Z TriFold، فيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3x.

ومن المقرر طرح الجهاز للبيع في كوريا الجنوبية في 12 ديسمبر، على أن يصل لاحقًا إلى الصين وتايوان وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة.

