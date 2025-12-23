تكنولوجيا: تسريب Intel x Nvidia Serpent Lake كمنافس مباشر لـ Strix Halo بمعالج قوي وGPU مدمج متقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تطور مهم في تعاون Intel وNvidia، حيث تشير المعلومات إلى أن معالجات Serpent Lake القادمة قد تمثل رد Intel المباشر على معالجات AMD Strix Halo.

ويُتوقع أن تجمع هذه الشرائح بين معالج مركزي قوي من Intel ومعالج رسومي مدمج ضخم من Nvidia يعتمد على تقنيات RTX.

وبحسب التسريب، تعتمد Serpent Lake على معمارية Titan Lake من ناحية المعالج المركزي، مع استخدام أنوية Griffin Cove للأداء وأنوية Golden Eagle للكفاءة، إلى جانب شريحة SoC مبنية على التقنيات نفسها.

في المقابل، تتجه Intel للتعاون مع Nvidia لاستخدام معمارية RTX Rubin، أو نسخة قريبة منها، كمعالج رسومي مدمج، يُرجح تصنيعه بدقة TSMC N3P.

وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن تدعم هذه المعالجات ذاكرة LPDDR6 بعدد قنوات يصل إلى 16 قناة، بهدف توفير عرض نطاق ترددي مرتفع، وهو عنصر حاسم لتجنب اختناقات الأداء التي تعاني منها المعالجات ذات الرسوميات المدمجة الكبيرة.

كما يربط المسرّب بين Serpent Lake ومشروع Nova Lake-AX الذي لم تظهر عنه أخبار منذ فترة، والذي كان يُنظر إليه سابقًا كحل Intel لمنافسة Strix Halo، ما يرجّح إعادة إحيائه لكن مع استبدال الرسوميات المدمجة من Intel Arc بحل RTX من Nvidia.

وبشكل عام، يفتح هذا التعاون المحتمل الباب أمام قفزة كبيرة في أداء المعالجات المدمجة، خاصة في الحواسيب المحمولة الخفيفة وأجهزة الألعاب المحمولة، مع ترقب استمرار Intel في دعم وتطوير حلول Arc بالتوازي.

