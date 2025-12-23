تكنولوجيا: تقرير “دي دي” السنوي: 39% نمواً في رحلات النقل الذكي بمصر خلال عام 2025

أصدرت شركة “دي دي مصر” تقريرها الإحصائي لعام 2025، والذي رصد نمواً في مؤشرات الاعتماد على خدمات النقل التشاركي عبر منصتها في السوق المصري. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، فقد سجلت الشركة زيادة في عدد الرحلات بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبلغت المسافة الإجمالية المقطوعة عبر التطبيق 1.3 مليار كيلومتر، مما يشير إلى توسع نطاق استخدام الخدمات وتغطية مواقع جغرافية جديدة.

وأظهر التحليل الإحصائي لبيانات المستخدمين نمو عدد السائقين النشطين بنسبة 25%، حيث بلغ متوسط الرحلات لكل سائق 440 رحلة خلال فترة التقرير. وفي المقابل، ارتفع عدد الركاب النشطين بنسبة 18%، بمتوسط 42 رحلة لكل راكب. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حلت القاهرة والإسكندرية ودمياط كأعلى ثلاث مدن من حيث إجمالي عدد الرحلات، بينما سجل الساحل الشمالي والقاهرة وطنطا أعلى معدلات نمو في نشاط الرحلات. كما حدد التقرير وقت الذروة في الاستخدام ليكون يوم الأربعاء من الساعة 6 إلى 7 مساءً.

وأوضح محمد حلمي، المتحدث الرسمي باسم دي دي مصر، أن عام 2025 الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق نشاط الشركة في مصر، شهد زيادة في أعداد الركاب وتوفير فرص كسب للسائقين بنسب تجاوزت الأعوام السابقة. وأشار إلى أن البيانات المسجلة تعكس دور الحلول التكنولوجية في تسهيل التنقل اليومي ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

وعلى المستوى التشغيلي، شهد عام 2025 إطلاق خدمة “باقات دي دي وفر” (DiDi Pass) في القاهرة، وهي قسائم مدفوعة مسبقاً تبدأ من 25 جنيهاً تتيح خصماً بنسبة 10% على الرحلات، بالإضافة إلى تدشين خدمة “دي دي كومفورت” في القاهرة والإسكندرية. كما تضمن العام إبرام شراكة مع شركة “ماستر جاس” لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بين السائقين، وتنظيم فعالية لشركاء العمل بمناسبة السنوية الرابعة، إلى جانب التعاون مع مؤسسة بهية في مبادرة لدعم محاربات سرطان الثدي خلال شهر رمضان.

يذكر أن شركة DiDi Global Inc تنشط في تقديم تكنولوجيا التنقل والخدمات الرقمية في أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وتشمل خدماتها النقل الذكي، توصيل الطعام، وحلول الطاقة والمركبات. وتعتمد الشركة في تطوير منظومة النقل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع توفير فرص عمل مرنة للسائقين وشركاء التوصيل، والتعاون مع الهيئات المعنية لطرح حلول تقنية لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في المدن.