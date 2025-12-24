تكنولوجيا: FIFA تعود من جديد بعد الانفصال عن EA بعقد حصري مع Netflix

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحوّل كأس العالم 2026 إلى تجربة تفاعلية قابلة للعب، بعد إعلان Netflix عن لعبة كرة قدم رسمية بترخيص من FIFA ضمن خدمة Netflix Games.

وطُوّرت اللعبة بواسطة Delphi Interactive، على أن تصدر في صيف 2026 بالتزامن مع البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون أي تكلفة إضافية لمشتركي Netflix.

وتُقدَّم اللعبة كجزء من مكتبة Netflix Games الحالية، مع دعم التشغيل على أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة البث والهواتف المحمولة.

ويُستخدم الهاتف كوحدة تحكم عند اللعب على التلفاز، بينما تتوفر نسخة أصلية على iOS واندرويد. وتركّز التجربة على مباريات سريعة وإمكانية اللعب الفردي أو عبر الإنترنت، بدلًا من محاكاة معقدة موجهة حصريًا للاعبين المحترفين.

ويأتي هذا المشروع بعد انتهاء الشراكة التاريخية بين FIFA وEA Sports في 2022، إثر خلافات حول حقوق الاسم والترخيص. وبينما أعادت EA تسمية سلسلتها إلى EA Sports FC واحتفظت بحقوق الدوريات واللاعبين، اتجهت FIFA لمنح علامتها لشركاء جدد.

ويمنحها الاتفاق الحصري مع Netflix وصولًا فوريًا إلى مئات الملايين من المستخدمين، في خطوة تهدف إلى توسيع انتشار العلامة عالميًا.

ومن ناحية أخرى، تعزّز Netflix استراتيجيتها في مجال الألعاب، متجاوزة الاكتفاء بتجارب الهاتف المحمول، ومؤكدة سعيها لجعل اللعب على المنصة أمرًا شائعًا مثل مشاهدة المسلسلات، مع وضع لعبة FIFA كأحد العناوين الرئيسية لهذه الرؤية.

