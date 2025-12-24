تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 FE يخيب الآمال في اختبارات DxOMark ويتفوق عليه Google Pixel 6a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي هاتف Samsung Galaxy S25 FE كخيار أقل سعرًا مقارنة بـ Galaxy S25+، بسعر يبدأ من نحو 475 دولارًا، إلا أن تحقيق هذا السعر تطلّب تنازلات واضحة. فتعتمد سامسونج على معالج Exynos 2400 الأبطأ، إلى جانب تخفيضات ملحوظة في منظومة الكاميرات.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8 مع مستشعر 1/1.57 بوصة، وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/2.2 ومستشعر صغير 1/3 بوصة، إضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.2 ومستشعر أصغر بحجم 1/4.4 بوصة مع تقريب بصري 3x. وكشفت اختبارات DxOMark المتعمقة حجم هذه التنازلات بوضوح.

وحصل Galaxy S25 FE على 118 نقطة فقط، ليحتل المركز 123 عالميًا، متأخرًا عن هواتف أقدم مثل iPhone 12 Pro Max الذي سجل 131 نقطة، بل وحتى عن Google Pixel 6a الأرخص ثمنًا بـ122 نقطة.

ورغم تقديم الكاميرات تعريضًا وألوانًا مقبولة في الصور الثابتة، ظهرت مشكلات عديدة في بقية الجوانب. إذ بدت فيديوهات HDR مظلمة أحيانًا مع ميل لوني وردي بسبب عدم استقرار توازن اللون الأبيض. كما تسببت المستشعرات الصغيرة في ظهور تشويش ملحوظ في الصور والفيديو حتى في ظروف الإضاءة الجيدة.

وأدى استخدام وضع البورتريه مع العزل الاصطناعي إلى فقدان واضح للتفاصيل في كامل الصورة، بينما ظهرت تشوهات غير مرغوبة عند تصوير الأجسام المتحركة.

وبناءً على ذلك، أوصت DxOMark الباحثين عن كاميرا قوية في الفئة المتوسطة بالنظر إلى بدائل مثل Xiaomi 15 أو Google Pixel 10 أو Xiaomi 14T بدلًا من Galaxy S25 FE.

المصدر