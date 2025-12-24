تكنولوجيا: مقارنة تصميم وأبعاد iPhone Fold من أبل مع Samsung Wide Fold تكشف تشابهًا كبيرًا واختلافًا محوريًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتبلور ملامح هاتف أبل القابل للطي iPhone Fold أخيرًا، بعدما ظهرت على الإنترنت نماذج مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى جانب تصاميم CAD مسرّبة.

وتشير هذه التسريبات إلى توجه تصميمي مختلف بشكل واضح عن سلسلة Galaxy Z Fold من سامسونج، حيث تعتمد أبل أسلوب الهواتف القابلة للطي بنمط Passport، على غرار Oppo Find N الأصلي.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، يأتي iPhone Fold أقصر وأكثر عرضًا مقارنة بالهواتف القابلة للطي بنمط الكتاب مثل Galaxy Z Fold 7.

وفي المقابل، لا تبدو سامسونج بعيدة عن هذا التوجه، إذ يُشاع أنها تعمل على هاتف قابل للطي بنفس الفلسفة التصميمية لمنافسة أبل مباشرة. ويحمل الجهاز مؤقتًا اسم Samsung Wide Fold، ومن المتوقع أن يضم شاشة داخلية بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3.

وفي هذا السياق، أجرى المسرّب المعروف Ice Universe مقارنة مباشرة بين تصميمي iPhone Fold وSamsung Wide Fold، كاشفًا عن أوجه تشابه لافتة واختلاف جوهري بين الجهازين.

وقد اعتمد Ice Universe في المقارنة على نماذج تجريبية غير نهائية لكلا الهاتفين، موضحًا أن الجهازين يشتركان في شاشة داخلية بنسبة 4:3 عند فتحهما.

كما أشار إلى أن قياسات الشاشات تختلف قليلًا عن تلك التي كشف عنها سابقًا Ben Geskin في نموذج iPhone Fold المطبوع ثلاثيًا، إذ يُقال إن هاتف أبل يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.35 بوصة وشاشة داخلية بحجم 7.58 بوصة.

أما Samsung Wide Fold، فيُتوقع أن يقدّم أبعادًا قريبة جدًا، مع شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة وشاشة داخلية بحجم 7.6 بوصة. وبناءً على ذلك، وفي حال تقارب السماكة والوزن، من المرجح أن يوفّر الهاتفان تجربة استخدام متشابهة من حيث الإحساس في اليد.

ورغم اعتماد الشركتين على مفهوم الهاتف العريض والشاشة الداخلية بنسبة 4:3، يظهر اختلاف واضح في اللغة التصميمية. إذ يتجه Samsung Wide Fold إلى مظهر أكثر حدّة وزوايا حادة، في حين يعتمد iPhone Fold على حواف مستديرة تمنحه طابعًا أقرب إلى تصميم Google Pixel Fold الأصلي.

وكان التصميم العريض والقصير لهاتف Oppo Find N قد أثبت نجاحه سابقًا، حيث قدّم حجمًا مدمجًا عند الطي وتجربة استخدام أفقية عند الفتح، وهي ميزة يفضّلها كثيرون مقارنة بالوضع العمودي الذي اشتهرت به سلسلة Galaxy Z Fold. ولهذا، يثير توجه أبل نحو هذا النمط اهتمامًا خاصًا، باعتباره خروجًا عن المسار التقليدي.

وفي النهاية، تشير التوقعات إلى إمكانية طرح كل من iPhone Fold وSamsung Wide Fold خلال النصف الثاني من عام 2026. ومع بقاء فترة طويلة قبل الإطلاق، تظل هذه المعلومات في إطار التسريبات، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في التصميم أو المواصفات النهائية.

المصدر