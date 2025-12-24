شاشات Samsung Odyssey 2026: أول شاشة ألعاب 6K ثلاثية الأبعاد بدون نظارات ومعدل تحديث يصل إلى 1040Hz

كشفت شركة Samsung رسميًا عن ملامح جيلها الجديد من شاشات الألعاب لعام 2026، شاشات Samsung Odyssey، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في سباق تقنيات العرض، حيث تجمع التشكيلة الجديدة بين دقة 6K، وتجربة عرض ثلاثية الأبعاد بدون نظارات، ومعدلات تحديث غير مسبوقة تصل إلى 1,040Hz. وتستهدف هذه الشاشات فئات اللاعبين المحترفين وصنّاع المحتوى الذين يبحثون عن أقصى درجات السلاسة والدقة البصرية.

تضم تشكيلة Samsung الجديدة خمسة طرازات رئيسية من سلسلة Odyssey، تتصدرها شاشة Odyssey 3D الجديدة كأول شاشة ألعاب في العالم بدقة 6K وتجربة ثلاثية الأبعاد بدون الحاجة إلى نظارات. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما عرضته الشركة في CES العام الماضي، ولكن بتحسينات كبيرة على مستوى الحجم والدقة والتقنيات المدمجة.

وفقًا لتقارير تقنية متعددة، من بينها تقرير The Verge، فإن Samsung تراهن في 2026 على إعادة تعريف مفهوم شاشات الألعاب، ليس فقط عبر رفع الأرقام التقنية، بل من خلال تقديم تجارب استخدام جديدة مثل تتبع العين في الوقت الحقيقي، وأنماط العرض المزدوجة (Dual Mode) التي تتيح التنقل الفوري بين الدقة ومعدل التحديث حسب نوع المحتوى.

شاشة Odyssey 3D: دقة 6K وتجربة ثلاثية الأبعاد بدون نظارات

تُعد شاشة Odyssey 3D (الطراز G90XH) أبرز ما أعلنت عنه Samsung هذا العام، حيث تأتي بمقاس 32 بوصة ودقة 6K (6144×3456) باستخدام لوحة IPS، مع دعم تقنية العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات. تعتمد الشاشة على تتبع العين في الزمن الحقيقي لضبط العمق والمنظور تلقائيًا حسب موضع المستخدم، ما يمنح إحساسًا حقيقيًا بالبعد الثالث دون الحاجة لأي ملحقات إضافية.

تدعم الشاشة معدل تحديث 165Hz في وضع 6K، مع إمكانية تفعيل Dual Mode للانتقال إلى دقة 3K ورفع معدل التحديث إلى 330Hz، إضافة إلى زمن استجابة 1ms GtG، ما يجعلها مناسبة للألعاب السريعة رغم دقتها العالية. وقد أعلنت Samsung عن تعاونها مع عدد من مطوري الألعاب لدعم العرض الثلاثي الأبعاد، من بينها Stellar Blade وLies of P: Overture وThe First Berserker: Khazan، إلى جانب دعم جزئي لألعاب أخرى مثل Hogwarts Legacy وBlack Myth: Wukong.

Odyssey G6: أول شاشة ألعاب بمعدل تحديث 1,040Hz

إلى جانب شاشة 3D، كشفت Samsung عن شاشة Odyssey G6 (الطراز G60H)، والتي توصف بأنها أول شاشة ألعاب في العالم بمعدل تحديث يصل إلى 1,040Hz. تأتي الشاشة بمقاس 27 بوصة ودقة QHD، وتعمل بمعدل 600Hz في وضعها الأصلي، بينما يتيح Dual Mode خفض الدقة إلى Full HD ورفع معدل التحديث إلى رقم غير مسبوق.

تستهدف هذه الشاشة لاعبي الرياضات الإلكترونية الذين يعتمدون على الاستجابة الفورية وسلاسة الحركة، مع دعم تقنيات AMD FreeSync Premium Pro وNVIDIA G-Sync لضمان تجربة خالية من التقطيع والتمزق البصري، وهو ما يجعلها خيارًا متطرفًا للألعاب التنافسية.

سلسلة Odyssey G8: تنوع بين 6K و5K وOLED

تتوسع سلسلة Odyssey G8 في 2026 بثلاثة طرازات مختلفة، لتمنح المستخدمين خيارات أوسع حسب أولوياتهم. الطراز الأول G80HS يأتي بمقاس 32 بوصة ودقة 6K مع معدل تحديث 165Hz، يرتفع إلى 330Hz في وضع 3K. أما طراز G80HF فيوفر دقة 5K على شاشة 27 بوصة مع معدل 180Hz، أو 360Hz عند التحول إلى QHD.

كما كشفت Samsung عن شاشة Odyssey OLED G8 (G80SH)، والتي تعتمد على لوحة QD-OLED بدقة 4K ومعدل تحديث 240Hz، مع سطوع يصل إلى 300 شمعة، ودعم VESA DisplayHDR True Black 500، إضافة إلى طلاء مضاد للانعكاس، ما يجعلها مناسبة للألعاب السينمائية والاستخدام الاحترافي.

منافسة محتدمة في سوق شاشات OLED

تشير تقارير SamMobile إلى أن Samsung قد تواجه منافسة قوية قريبًا، خصوصًا من LG التي أعلنت عن شاشات OLED جديدة ببنية RGB Stripe بدل البنية Pentile، ما يمنح وضوحًا أعلى للنصوص واستخدامًا أفضل في بيئات العمل المكتبية. هذا التحدي قد يدفع Samsung إلى تطوير أجيال جديدة من لوحات QD-OLED لتحسين حدة النصوص دون التضحية بمزايا الألعاب.

مواصفات شاشات Samsung Odyssey لعام 2026

الطراز المقاس الدقة نوع اللوحة معدل التحديث Dual Mode المنافذ ميزات إضافية Samsung Odyssey 3D (G90XH) 32″ 6K IPS 165Hz 330Hz (3K) HDMI 2.1 / DP 2.1 3D بدون نظارات، تتبع العين Samsung Odyssey G6 (G60H) 27″ QHD IPS 600Hz 1,040Hz (HD) HDMI 2.1 / DP 2.1 FreeSync، G-Sync، HDR10+ Samsung Odyssey G8 (G80HS) 32″ 6K IPS 165Hz 330Hz (3K) HDMI 2.1 / DP 2.1 أداء عالي الدقة Samsung Odyssey G8 (G80HF) 27″ 5K IPS 180Hz 360Hz (QHD) HDMI 2.1 / DP 2.1 موازنة بين الدقة والسرعة Samsung Odyssey OLED G8 (G80SH) 32″ 4K QD-OLED 240Hz — HDMI 2.1 / DP 2.1 / USB-C True Black 500، Glare Free

في المجمل، تؤكد تشكيلة Samsung Odyssey لعام 2026 أن الشركة تسعى للحفاظ على صدارتها في سوق شاشات الألعاب عالية الأداء، عبر الجمع بين أرقام تقنية قياسية وتجارب استخدام جديدة كليًا. ومن المتوقع عرض هذه الشاشات رسميًا خلال فعاليات CES 2026 في لاس فيغاس، على أن تُكشف لاحقًا تفاصيل الأسعار ومواعيد التوفر.

المصادر: