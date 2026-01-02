تكنولوجيا: Fender Audio تعود بمكبرات Bluetooth وسماعات رأسية في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Fender Audio، التابعة للعلامة التجارية الشهيرة في مجال الآلات الموسيقية Fender، عن خططها لإطلاق مجموعة جديدة من مكبرات الصوت اللاسلكية Bluetooth والسماعات الرأسية خلال معرض CES 2026، الذي يُعقد في لاس فيغاس. يمثل هذا الإعلان عودة قوية للشركة إلى سوق الإكسسوارات الصوتية الاستهلاكية بعد غياب دام سنوات، حيث ركزت في الفترة الأخيرة على منتجات احترافية للموسيقيين.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية Fender لتوسيع حضورها في السوق الاستهلاكي، مستفيدة من تراثها الغني في صناعة الغيتارات الكهربائية والمكبرات الصوتية الأيقونية. وفقًا للتقرير، ستشمل المجموعة الجديدة مكبرات صوت محمولة وسماعات رأسية، مع التركيز على جودة الصوت العالية التي تشتهر بها العلامة، بالإضافة إلى تصاميم أنيقة مستوحاة من منتجاتها الموسيقية الكلاسيكية. من المتوقع أن تدمج المنتجات تقنيات Bluetooth حديثة مع بطاريات طويلة الأمد ومقاومة للعوامل الخارجية، لتناسب الاستخدام اليومي والخارجي.

لم تكشف Fender بعد عن تفاصيل دقيقة حول المواصفات أو الأسعار، لكن التقرير يشير إلى أن المنتجات ستكون متاحة للجمهور خلال عام 2026، مع احتمالية عرض نماذج أولية خلال المعرض. يُنظر إلى هذه الخطوة كمحاولة لمنافسة علامات مثل Bose وSony وJBL في سوق السماعات اللاسلكية، مستفيدة من شعبية Fender بين عشاق الموسيقى والروك.

