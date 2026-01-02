تكنولوجيا: Punkt تعود بهاتف Minimal Phone الجديد في #CES2026 مع تركيز على الخصوصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Punkt، الرائدة في مجال الهواتف البسيطة والخصوصية، عن عودتها القوية خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس (من 6 إلى 9 يناير 2026)، من خلال الكشف عن نموذج جديد للهاتف الذكي Minimal Phone. يُعد هذا الإعلان خطوة مهمة للشركة السويسرية التي اشتهرت بمنتجاتها البسيطة والمخصصة لتقليل الإدمان على الهواتف الذكية، بعد فترة من الغياب النسبي في السوق.

يتميز Minimal Phone الجديد بتصميم بسيط يركز على الخصوصية والأساسيات، مع شاشة E-Ink أحادية اللون لتوفير الطاقة وتقليل التشتت، ولوحة مفاتيح فيزيائية QWERTY للكتابة السريعة. يدعم الجهاز تطبيقات محدودة مثل الرسائل النصية، المكالمات، التقويم، والملاحظات، مع تجنب التطبيقات الاجتماعية والإشعارات المزعجة لتعزيز التركيز. كما يشمل ميزات خصوصية متقدمة مثل عدم تتبع البيانات، وتشفير الاتصالات، وغياب الكاميرا في بعض الإصدارات لتجنب المراقبة.

وفقًا للتقرير، يعمل الهاتف بنظام تشغيل مخصص مبني على Android مفتوح المصدر (AOSP)، مع بطارية طويلة الأمد تصل إلى أسابيع في وضع الاستعداد، ودعم شبكات 4G (مع إمكانية إضافة 5G في إصدارات مستقبلية). لم تكشف Punkt عن سعر الجهاز الدقيق، لكن يُتوقع أن يتراوح بين 400 و600 دولار أمريكي، مشابهًا لنماذجها السابقة مثل MP02، مع توفره في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026.

يُنظر إلى هذا الهاتف كبديل لمن يبحثون عن “التخلص الرقمي” (digital detox)، في وقت يزداد فيه الاهتمام بالهواتف البسيطة مثل Light Phone وMudita. يعكس الإعلان التزام Punkt بفلسفتها في تقديم أجهزة تركز على الجوهر بدلاً من الإفراط في التقنية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يعانون من الإدمان على الهواتف الذكية التقليدية.

المصدر