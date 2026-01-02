تكنولوجيا: Samsung تكشف عن The Freestyle الجديد في #CES2026 أكثر سطوعًا وذكاءً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Samsung عن الجيل الجديد من جهاز العرض المحمول The Freestyle خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس، وهو يأتي بتحسينات ملحوظة تجعله أكثر سطوعًا وذكاءً مقارنةً بالإصدار السابق الذي أُطلق في عام 2022. يحافظ الجهاز على تصميمه المدمج والأنيق الذي يتيح توجيه العرض 180 درجة، مع قاعدة قابلة للدوران لتثبيته على أي سطح، مما يجعله مثاليًا للاستخدام المنزلي أو الخارجي.

يتميز The Freestyle الجديد بزيادة في السطوع إلى 550 لومن (مقارنةً بـ 230 لومن في الجيل الأول)، مما يتيح عرض صورة أكثر وضوحًا حتى في الإضاءة المحيطة، مع دعم دقة Full HD (1080p) وحجم عرض يصل إلى 100 بوصة. كما أصبح الجهاز أذكى بفضل دمج نظام Tizen OS المطور، الذي يدعم تطبيقات البث مثل Netflix وDisney+ وYouTube، مع خاصية Gaming Hub لتشغيل الألعاب السحابية دون الحاجة إلىجهاز ألعاب، بالإضافة إلى دعم تقنية Auto Keystone وAuto Focus لضبط الصورة تلقائيًا.

من بين التحسينات البارزة، إضافة ميزة “Smart Calibration” التي تستخدم كاميرا الهاتف الذكي لضبط الألوان والسطوع بدقة، ودعم الصوت المحيطي 360 درجة مع مكبر صوت مدمج بقوة 5 واط. يعمل الجهاز ببطارية خارجية اختيارية توفر حتى 3 ساعات من التشغيل، مع منفذ USB-C للشحن. لم تكشف Samsung عن سعر الجهاز الدقيق، لكن يُتوقع أن يتراوح بين 600 و800 دولار أمريكي، مشابهًا لسعر الجيل السابق (599 دولارًا عند الإطلاق)، مع توفره في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026.

