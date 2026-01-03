تكنولوجيا: سامسونج تستعد للكشف عن ثلاجة Bespoke بالذكاء الاصطناعي وGoogle Gemini في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لعرض جهاز مطبخها الفاخر الجديد خلال حدث First Look، الذي يسبق انطلاق معرض CES في الولايات المتحدة خلال يناير 2026.

وتقدم الشركة ثلاجة Bespoke AI الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على كاميرا داخلية قادرة على التعرّف على أنواع مختلفة من الأطعمة المخزنة بداخلها.

وتُعد هذه الثلاجة أول جهاز منزلي يدمج Google Gemini، ما يتيح لها التعرّف على عدد أكبر من المنتجات الغذائية مقارنة بالإصدارات السابقة.

ومن خلال Gemini، تقترح سامسونج وصفات طعام اعتمادًا على المكونات المتوفرة داخل الثلاجة، كما يساعد المساعد الذكي المستخدمين على إعداد قوائم تسوق لإعادة ملء النواقص بسهولة.

وإلى جانب ذلك، تدعم ثلاجات النبيذ قراءة ملصقات الزجاجات باستخدام Gemini، مع إنشاء سجل رقمي لإدارة المخزون.

وفي السياق نفسه، تواصل سامسونج توسيع حضورها في مجال الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حتى قبل شراكتها مع جوجل. وتؤكد الشركة أنها ستجلب مجموعة من أحدث أجهزتها الذكية إلى CES 2026، من بينها جهاز Bespoke AI AirDresser القادر على إزالة التجاعيد بسرعة أكبر.

كما تطور سامسونج جهاز Bespoke AI Laundry Combo ليقدم دورات غسل وتجفيف أقصر مع أداء تجفيف محسّن. وتطرح أيضًا مكيف WindFree Air Conditioner Pro الجديد، الذي يوجه الهواء في عدة اتجاهات بفضل شفرات إضافية.

وتختتم المجموعة بالمكنسة الروبوتية Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra، التي تقلل الحاجة إلى التدخل البشري أثناء التشغيل.

