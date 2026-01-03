تكنولوجيا: إطلاق معالج MediaTek Dimensity 7100 رسميًا مع قفزة قوية في الأداء والذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MediaTek بهدوء عن معالجها الجديد Dimensity 7100، الذي يأتي على الأرجح كخليفة مباشر لمعالج Dimensity 7050، مع تحسينات واضحة في الأداء والدعم التقني.

ويعتمد المعالج على وحدة معالجة مركزية ثمانية الأنوية، تضم أربع أنوية من نوع Arm Cortex-A78 بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، إلى جانب أربع أنوية Cortex-A55 بتردد يصل إلى 2 جيجاهرتز، ما يوفر توازنًا بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الطاقة.

ويرافق وحدة المعالجة المركزية معالج رسوميات Mali-G610 MC2، بينما يدعم المعالج ذواكر LPDDR5 بسرعة 5500 ميجابت في الثانية وLPDDR4x بسرعة 4266 ميجابت في الثانية، مع دعم وحدات تخزين UFS 3.1. كما يسمح باستخدام كاميرات بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، ويدعم شاشات بدقة تصل إلى 1200×2600 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وعلى صعيد الاتصال، يدمج Dimensity 7100 مودم 5G يدعم تشغيل شريحتين 5G في الوقت نفسه، مع سرعة تحميل قصوى تصل إلى 3.3 جيجابت في الثانية. وإلى جانب ذلك، يدعم المعالج تقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4، إضافة إلى أنظمة تحديد المواقع العالمية مثل GPS وBeiDou وGLONASS وGalileo وQZSS وNavIC.

ومن المتوقع أن يكون هاتف Infinix Note Edge أول جهاز يعمل بمعالج Dimensity 7100 عند إطلاقه لاحقًا هذا الشهر، ما لم يسبقه هاتف Tecno Pova Curve 2 إلى ذلك.

المصدر