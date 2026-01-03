تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهاز العرض المحمول Freestyle+ قبل معرض #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل انطلاق CES، كشفت سامسونج اليوم عن جهاز العرض المحمول Freestyle+ الجديد. ويأتي الجهاز بسطوع أقصى يبلغ 430 لومن ISO، وهو مستوى مناسب للاستخدام في غرفة مظلمة، لكنه قد لا يكون كافيًا في وجود إضاءة محيطة. ومع ذلك، فإن هذا السطوع يمثل تقريبًا ضعف ما قدمته سامسونج في الجيل السابق، ما يشكل تحسينًا ملحوظًا.

ويمتاز Freestyle+ بتصميم دوار بزاوية 180 درجة، ما يتيح العرض تقريبًا من أي زاوية، بما في ذلك على الجدران والأسقف وحتى الأرضيات، دون الحاجة إلى أي ملحقات إضافية. كما يحتوي على مكبر صوت مدمج بزاوية 360 درجة، مصمم لإنتاج صوت أغنى وأكثر امتلاءً في هيكل مدمج.

ويمكنه أيضًا العمل بالتزامن مع أجهزة الصوت المتوافقة من سامسونج عبر ميزة Q-Symphony، لتوفير تجربة صوتية أكثر تنسيقًا وعمقًا في أي مكان يستخدم فيه الجهاز.

ويأتي الجهاز مع ميزة 3D Auto Keystone التي تصحح التشوهات تلقائيًا حتى عند العرض على أسطح غير مستوية مثل الزوايا أو الستائر أو الجدران المائلة.

كما يضمن نظام Real-time Focus ضبط التركيز باستمرار أثناء حركة أو دوران الجهاز، مع الحفاظ على صورة واضحة ومستقرة دون تشويش بصري.

وتقوم ميزة Screen Fit بضبط الصورة تلقائيًا لتتناسب مع مساحة الشاشة عند استخدام شاشة عرض، في حين تحلل ميزة Wall Calibration لون ونمط سطح العرض لتقليل أي تشويش بصري وضمان مشاهدة أوضح.

من المقرر أن يتوفر جهاز Freestyle+ خلال النصف الأول من عام 2026، وسيتم عرضه في جناح سامسونج خلال CES، بينما لم تُعلن الشركة بعد عن سعره.

