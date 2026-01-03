تكنولوجيا: هاتف موتورولا X70 Air Pro يظهر على TENAA قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لإطلاق هاتفين ذكيين راقيين قريبًا، وهما X70 Air Pro في الصين وSignature على الصعيد العالمي. وكلا الهاتفين يعملان بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الذي أعلن عنه مؤخرًا، ما يثير التوقعات بأنهما قد يكونان في الواقع نفس الجهاز يُطرح بأسماء مختلفة في أسواق متعددة، تمامًا مثل X70 Air الذي بيع كـ Edge 70 في بعض المناطق.

وقد حصل اليوم هاتف X70 Air Pro على شهادة TENAA في الصين، مؤكدة دعمه لمعالج Snapdragon 8 Gen 5 ولاتصال 5G. ويتميز الهاتف بأبعاد 162.1 × 76.4 × 7 ملم ووزن 187 جرام.

ويأتي الجهاز مع شاشة OLED قياس 6.78 بوصة وبدقة 1264×2780، وبطارية بسعة مصنّفة 5100 مللي أمبير، مع توقع أن يُعلن عن سعة أكبر للاستخدام الفعلي. وسيُطرح الهاتف بإصدارات ذاكرة عشوائية 8 و12 و16 جيجابايت، ومساحة تخزين 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل، من بينها كاميرا تلي فوتو بيريسكوبية حسب الشائعات، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا. كما يحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 عند الإطلاق.

