تكنولوجيا: هاتف Infinix Note Edge يمر بفحص FCC وتأكيد بعض مواصفاته الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة، تسربت صورة لهاتف Infinix Note Edge المرتقب، المتوقع أن يُعلن عنه رسميًا قبل نهاية هذا الشهر. والآن، حصل الهاتف على شهادة FCC تحت رقم الطراز X6887، مما يؤكد بعض مواصفاته الأساسية.

ويدعم الهاتف شبكات 5G، بالإضافة إلى Wi-Fi 5 وBluetooth وNFC ونظام تحديد المواقع GPS وGLONASS وBDS وGalileo وSBAS، كما يحتوي على راديو FM مدمج. وسيُطرح الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، بلون رمادي.

وبحسب الشهادات السابقة وقائمة Google Play Console، سيعمل Note Edge بمعالج MediaTek Dimensity 7100، ويأتي بشاشة AMOLED بدقة “1.5K”، وبطارية كبيرة بسعة 6,500 مللي أمبير.

كما يُتوقع أن تقدم Infinix ثلاث تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، إلى جانب خمس سنوات من تحديثات الأمان.

المصدر