تكنولوجيا: جهاز ماك بوك اقتصادي بمعالج آيفون يقترب من الإطلاق هذا الربيع مع تأكيد حجم الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات سابقة إلى نية أبل طرح حاسب محمول أصغر حجمًا وأقل سعرًا إلى جانب MacBook Air، وهو ما يؤكده الآن محللو TrendForce، إذ يتوقعون إطلاق هذا الإصدار الاقتصادي خلال ربيع 2026.

وكشف المحللون عن تفصيلة جديدة تتعلق بالمواصفات، حيث سيأتي الجهاز بشاشة قياس 12.9 بوصة، ما يجعله أصغر قليلًا من MacBook Air قياس 13 بوصة الذي تبلغ شاشته 13.6 بوصة.

ومع الحواف النحيفة، يُتوقع أن يقترب عرض الجهاز من عرض لوحة مفاتيح الحواسيب المحمولة التقليدية، وهو تصميم سبق أن قدمته أبل مع MacBook قياس 12 بوصة في عام 2015.

وكان ذلك الطراز القديم جذابًا للمستخدمين كثيري التنقل بفضل وزنه الخفيف الذي بلغ نحو 2 رطل، إلى جانب بطارية بسعة 39.7 واط/ساعة، إلا أن أداءه تأثر سلبًا بسبب اعتماده على معالجات Intel Core M ثنائية النواة البطيئة نسبيًا.

ومن المنتظر أن يعالج الطراز الجديد هذه المشكلة، إذ قد تعتمد أبل على معالج Apple A18 Pro المستخدم سابقًا في iPhone 16 Pro. ووفقًا لاختبارات Geekbench 6، يتفوق هذا المعالج بأكثر من أربع مرات على معالج Intel Core i5-7Y54 الموجود في آخر إصدار من MacBook مقاس 12 بوصة عام 2017، كما يقترب أداؤه متعدد الأنوية من أداء معالج Apple M1.

وترى TrendForce أن إطلاق MacBook بقياس 12.9 بوصة قد يساعد أبل على تعزيز حصتها السوقية، لا سيما في وقت يُتوقع فيه ارتفاع أسعار الحواسيب المحمولة بأكثر من 20% نتيجة النقص الحاد في شرائح الذاكرة DRAM.

المصدر