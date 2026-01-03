انت الان تتابع خبر مزودة بالأشعة تحت الحمراء.. أبل تستعد لإطلاق سماعة إيربودز متطورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التسريبات، ستسهم الكاميرات الجديدة في دعم ما يُعرف بـ "الذكاء البصري"، لمساعدة المستخدم على فهم البيئة المحيطة وتقديم معلومات ذكية، مع احتمال دعم إيماءات اليد بدلاً من أزرار التحكم التقليدية.

ومن المتوقع أن يأتي الطراز الجديد بتصميم قريب من الإصدار الحالي، لكن بسعر أعلى، حيث تخطط أبل لطرح نسختين من AirPods Pro 3: واحدة تقليدية، وأخرى متقدمة مزودة بتقنيات إضافية.

