تكنولوجيا: آسوس تخرج من سباق الهواتف هذا العام ولا إصدارات جديدة في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود آخر هواتف Asus الذكية إلى فبراير من العام الماضي، حين أطلقت الشركة هاتف Zenfone 12 Ultra. وبناءً على ذلك، توقّع كثيرون أن تكشف Asus قريبًا عن Zenfone 13 Ultra أو عن سلسلة ROG Phone 10، إلا أن تقريرًا جديدًا يحمل أخبارًا مخيبة للآمال.

يكشف التقرير أن Asus لن تطلق أي هواتف ذكية جديدة خلال هذا العام. ويُقال إن هذه المعلومة صادرة مباشرة عن الشركة نفسها، التي أكدت في الوقت ذاته استمرار تقديم خدمات الصيانة، وتحديثات البرمجيات، وضمان الأجهزة الحالية دون أي مشكلات.

ويظل سبب هذا القرار غير واضح بشكل رسمي، إلا أن ترجيحات عديدة تشير إلى ضعف مبيعات هواتف Asus خلال الفترة الأخيرة.

لذلك، يبدو مرجحًا أن تكون الشركة قد قررت إعادة توجيه تركيزها واستثماراتها نحو سوق الحواسيب، حيث تحظى بحصة سوقية أكبر وحضور أقوى مقارنة بسوق الهواتف الذكية.

