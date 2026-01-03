تكنولوجيا: موتورولا تشوّق لإصدار خاص من Razr احتفالًا بكأس العالم وموعد إطلاقه يقترب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر الشهر الماضي هاتف Motorola Razr مرتقب يحمل شعار كأس العالم FIFA 2026 على الجهة الخلفية، واليوم بدأت الشركة رسميًا التمهيد لإطلاق هذا الإصدار الخاص.

وأبرزت موتورولا الشراكة بوضوح من خلال فيديو تشويقي قصير، كما كشفت في الوقت نفسه عن موعد الإطلاق الرسمي، والمقرر في 6 يناير.

وقد يبدو هذا التاريخ مألوفًا، إذ يتزامن مع إعلان موتورولا العالمي عن جهاز Signature، المعروف سابقًا باسم Edge 70 Ultra، ما يشير إلى حدث إطلاق مزدحم ومهم للشركة.

ولا تزال التفاصيل غير واضحة حول ما الذي سيميز إصدار Razr الخاص بكأس العالم 2026 عن هاتف Razr 60 المتوفر حاليًا، والذي يبدو أن الإصدار الجديد مبني عليه. ومع ذلك، لن نضطر للانتظار طويلًا، حيث ستكشف موتورولا عن جميع التفاصيل رسميًا خلال أيام قليلة.

