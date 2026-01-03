تكنولوجيا: LG تكشف عن Gram 2026 في #CES2026 من خامات Aerominum الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة LG عن سلسلة حواسيبها المحمولة الجديدة LG Gram لعام 2026 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس ، مع ابتكار مادة جديدة أطلقت عليها اسم “Aerominum”، وهو مصطلح مختلق من الشركة يجمع بين “Aero” (الخفة) و”Aluminum” (الألمنيوم). تُعد هذه المادة سبيكة ألمنيوم مطورة خصيصًا لتكون أخف وزنًا وأقوى من الألمنيوم التقليدي المستخدم في الحواسيب المحمولة، مما يسمح بتقليل الوزن بشكل ملحوظ دون التضحية بالمتانة.

تأتي سلسلة LG Gram 2026 بأحجام 14 و16 و17 بوصة، مع وزن يبدأ من أقل من 1 كيلوغرام للطراز 14 بوصة، وهو أخف من معظم المنافسين في الفئة نفسها. تعتمد الأجهزة على معالجات Intel Core Ultra الجيل الجديد (Series 2)، مع شاشات OLED بدقة تصل إلى 2.8K أو 3K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، مما يوفر تجربة بصرية غامرة وألوانًا دقيقة. كما تشمل تحسينات في البطارية لتوفير عمر أطول، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر NPU المدمج في المعالج.

من بين المزايا البارزة، تصميم نحيف يصل سمكه إلى أقل من 12 ملم في بعض الطرازات، مع لوحة مفاتيح مريحة ومنافذ متعددة تشمل Thunderbolt 5. لم تكشف LG عن أسعار محددة في الإعلان، لكن يُتوقع أن تتراوح بين 1200 و2000 دولار أمريكي حسب التكوين، مشابهًا لسلسلة Gram السابقة، مع توفرها في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026.

