تكنولوجيا: Belkin تطلق حقيبة شحن لـ Nintendo Switch 2 تعزز عمر البطارية وتدعم Apple AirTag ضمن فعاليات #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت شركة Belkin حقيبة الشحن Charging Case Pro كأحد أكثر حلول النقل تميزًا لجهاز Nintendo Switch 2، إذ تدمج بداخلها بطارية طاقة محمولة مخصصة لشحن الجهاز أثناء التنقل.

وتدعم الحقيبة الشحن بقدرة تصل إلى 30 واط، مع سعة بطارية تبلغ 10,000 مللي أمبير، ما يسمح بزيادة عمر بطارية الجهاز إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، خاصة أن بطارية Nintendo Switch 2 تأتي بسعة 5,220 مللي أمبير أو 19.74 واط/ساعة.

وتشير بيانات نينتندو الرسمية إلى أن زمن تشغيل Switch 2 يتراوح بين ساعتين و6.5 ساعات حسب نوع اللعبة ومستوى سطوع الشاشة. ولتسهيل متابعة الطاقة المتبقية، زوّدت Belkin الحقيبة بشاشة صغيرة في الواجهة الأمامية تعرض مستوى شحن البطارية.

كما أضافت حاملًا قابلًا للطي يسمح بإسناد الجهاز بزاوية مريحة، دون الاعتماد على الحامل الخلفي المدمج في الجهاز والذي يُعرف بعدم ثباته.

وخصصت الشركة حجرة مخفية داخل الحقيبة لوضع Apple AirTag، ما يتيح تتبع موقعها في حال ضياعها. وإلى جانب ذلك، توفر الحقيبة مساحة لتخزين ما يصل إلى 12 شريحة ألعاب، بالإضافة إلى جيب داخلي في الغطاء يمكن استخدامه لحفظ الكابلات أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الشاشة.

واعتمد التصميم على هيكل صلب لتوفير حماية عالية لجهاز Nintendo Switch 2 أثناء النقل، مع إضافة مقبض حمل لتسهيل الاستخدام اليومي. وتُشحن الحقيبة نفسها عبر منفذ USB-C موجود في الجهة الأمامية.

وتتوفر حقيبة Belkin Charging Case Pro المخصصة لـ Nintendo Switch 2 (رقم الطراز ENA003) حاليًا للطلب المسبق بسعر 99 دولارًا، على أن تبدأ عمليات الشحن في منتصف شهر يناير.

المصدر