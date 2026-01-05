تكنولوجيا: سماعات Voicebuds من Subtle تكتب الكلام في الضوضاء أو الهمس #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Subtle عن سماعاتها اللاسلكية Voicebuds خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026.تعتمد السماعات على نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يعمل محليًا على الجهاز، لتحويل الكلام إلى نص بدقة عالية حتى في حالة الهمس الخفيف أو في بيئات صاخبة جدًا، مثل أرضية المعرض. تقلل الأخطاء في النسخ بنسبة 5 أضعاف مقارنة بسماعات AirPods Pro 2 مع تقنية OpenAI.تشمل الميزات الرئيسية إلغاء الضوضاء النشط، مصفوفة ميكروفونات متعددة، إمكانية إجراء المكالمات وتشغيل الصوت العادي ونسخ فوري للملاحظات والمحادثات.

تدعم السماعات مساعد ذكاء اصطناعي خاص بالشركة، لكنها لا تدعم أمر “Hey Siri” من آبل.يبلغ سعر السماعات 199 دولارًا أمريكيًا، ويشمل اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في تطبيق Subtle على iOS (لا يوجد دعم لأندرويد). بعد انتهاء العام، يصبح الاشتراك المدفوع 17 دولارًا شهريًا للوصول إلى الميزات المتقدمة، مع الحفاظ على دقة النسخ الأساسية بدون اشتراك.تم اختبار السماعات في بيئات صاخبة مثل أرضية CES، حيث نجحت في نسخ الكلام الهمسي أو في وجود موسيقى عالية.