تكنولوجيا: Narwal تقدم أول مكنسة مراتب بأربع وظائف تعقيم #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Narwal عن أول مكنسة كهربائية مخصصة لتنظيف المراتب تحت اسم U50 series خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026. يُعد الجهاز محمولًا يدويًا يركز على إزالة العث والغبار والجلد الميت والزيوت المتراكمة في المراتب بعمق.

يجمع الجهاز أربع وظائف رئيسية في عملية واحدة حيث يسخن السطح إلى درجة حرارة تصل إلى 137 درجة فهرنهايت لقتل العث والجراثيم، ويطرق بسرعة عالية لإزالة الحطام المخفي، ويستخدم إضاءة UV للتعقيم، ثم يشفط بقوة تصل إلى 16000 Pa لجمع كل الشوائب. يحتوي على كيس غبار ذاتي الإغلاق لمنع تسرب المحتويات أثناء الإفراغ.

لم تعلن Narwal عن سعر محدد للجهاز، لكنه متوقع توفره في الأسواق خلال ربيع عام 2026.