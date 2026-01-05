تكنولوجيا: Withings تكشف عن Body Scan المحدث في #CES2026 بـ 60 مؤشرًا حيويًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Withings عن الجيل الجديد من ميزانها الذكي Body Scan خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو تحديث للإصدار السابق مع توسيع في عدد المؤشرات الحيوية التي يقيسها إلى 60 مؤشرًا مختلفًا، مقارنة بـ 40 في الإصدار السابق. يركز الجهاز على قياس تكوين الجسم بدقة عالية، بما في ذلك نسبة الدهون والعضلات والماء والعظام، مع إضافات جديدة مثل قياس معدل التعرق، ودرجة حرارة الجلد، ومؤشرات للصحة العصبية والأوعية الدموية.

يستخدم Body Scan تقنية المقبض المتعدد الأقطاب لقياس الجزء العلوي من الجسم بدقة، مع دعم قياس معدل النبض، وتقييم صحة الأوعية، وكشف علامات مبكرة لأمراض مثل السكري أو أمراض القلب. يدعم الجهاز تطبيق Withings Health Mate لتتبع البيانات على مدار الوقت، مع إمكانية مشاركتها مع الأطباء، ويعمل ببطارية قابلة للشحن تدوم حتى عام كامل.

لم تعلن Withings عن سعر محدد للإصدار الجديد، لكن الإصدار السابق كان بسعر 399 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يتراوح السعر الجديد بين 400 و500 دولار أمريكي، مع توفره في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026.