تكنولوجيا: SwitchBot تكشف عن AI MindClip في CES 2026 لتسجيل المحادثات #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة SwitchBot عن جهازها الارتدائي الجديد AI MindClip خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026. يُعد الجهاز ميكروفونًا ارتدائيًا يسجل وينسخ كل صوت يصدر من فم المستخدم، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات واستخراج البيانات المفيدة وإنشاء تذكيرات بناءً على المحتوى.

ظهر الجهاز كمشبك يُثبت في اليد أثناء العرض، لكن لم يُعرض تشغيله عمليًا. لم تعلن SwitchBot عن تفاصيل دقيقة حول المواصفات أو السعر أو تاريخ التوفر، لكن الجهاز يُعد جزءًا من اتجاه متزايد في أجهزة تسجيل الأفكار والمحادثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.