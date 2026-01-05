علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: SwitchBot تكشف عن AI MindClip في CES 2026 لتسجيل المحادثات #CES2026

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: SwitchBot تكشف عن AI MindClip في CES 2026 لتسجيل المحادثات #CES2026 1/2
  • تكنولوجيا: SwitchBot تكشف عن AI MindClip في CES 2026 لتسجيل المحادثات #CES2026 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة SwitchBot عن جهازها الارتدائي الجديد AI MindClip خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026. يُعد الجهاز ميكروفونًا ارتدائيًا يسجل وينسخ كل صوت يصدر من فم المستخدم، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات واستخراج البيانات المفيدة وإنشاء تذكيرات بناءً على المحتوى.

ظهر الجهاز كمشبك يُثبت في اليد أثناء العرض، لكن لم يُعرض تشغيله عمليًا. لم تعلن SwitchBot عن تفاصيل دقيقة حول المواصفات أو السعر أو تاريخ التوفر، لكن الجهاز يُعد جزءًا من اتجاه متزايد في أجهزة تسجيل الأفكار والمحادثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا