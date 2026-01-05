تكنولوجيا: Ludens AI تكشف عن روبوتات بتصميم حيوانات أليفة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Ludens AI اليابانية الناشئة عن روبوتين منزليين جديدين خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهما يتميزان بتصميم لطيف جدًا يشبه الحيوانات الأليفة ليكونا رفيقين يوميين في المنزل. يهدف الروبوتان إلى تقديم تجربة تفاعلية عاطفية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الرفقة والمساعدة البسيطة دون تعقيدات تقنية كبيرة.

يأتي الروبوت الأول على شكل كلب صغير يُدعى Lumi، مع حركات طبيعية للذيل والرأس، ويستجيب للأوامر الصوتية واللمس، ويصدر أصواتًا لطيفة للتعبير عن “المشاعر”. أما الروبوت الثاني فيشبه قطة تُدعى Miko، مع حركات أكثر هدوءًا واستجابة للمداعبة، وكلاهما مزود بمكبرات صوت لتشغيل الموسيقى أو القصص، وكاميرا بسيطة للتعرف على الوجوه.

يعمل الروبوتان بنظام ذكاء اصطناعي محلي جزئيًا للحفاظ على الخصوصية، مع دعم تطبيق هاتف للتحكم والتحديثات، وبطارية تدوم حتى 8 ساعات من التفاعل. لم تعلن Ludens AI عن أسعار محددة، لكن يُتوقع أن يتراوح سعر كل روبوت بين 300 و500 دولار أمريكي، مع توفرهما في الأسواق اليابانية أولاً ثم العالمية خلال النصف الثاني من عام 2026.

يُنظر إلى الروبوتين كمحاولة لإدخال الرفقة الآلية إلى المنازل بطريقة بسيطة ولطيفة، خاصة للأطفال أو كبار السن، في وقت يزداد فيه الاهتمام بالروبوتات العاطفية مثل Aibo من Sony.