تكنولوجيا: AI Pocket Pet من Sweekar: حيوان أليف ذكي دائم الحياة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sweekar عن جهازها الجديد AI Pocket Pet، وهو تطوير حديث لفكرة لعبة Tamagotchi الكلاسيكية، خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026. يجمع الجهاز بين التصميم الجسدي للحيوان الأليف الافتراضي التقليدي والذكاء الاصطناعي، ليوفر رفيقًا رقميًا لا “يموت” أبدًا مهما أهملته، على عكس Tamagotchi الأصلية التي كانت تعاقب الإهمال بموت الحيوان.

يأتي AI Pocket Pet بشاشة صغيرة ملونة وأزرار تحكم بسيطة، مع شخصية حيوان أليف افتراضي يتفاعل مع المستخدم عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتعلم من التفاعلات ويطور شخصيته مع الوقت، ويرد على الأوامر الصوتية واللمس. يدعم الجهاز ميزات مثل اللعب والتغذية والنوم، لكن بدون عقاب الموت، بل يتكيف مع نمط حياة المستخدم ويظل نشيطًا دائمًا. يعمل ببطارية قابلة للشحن تدوم أسابيع، مع اتصال Bluetooth لتحديثات ومشاركة البيانات مع تطبيق هاتف ذكي.

لم تعلن Sweekar عن سعر محدد للجهاز، لكن يُتوقع أن يتراوح بين 50 و100 دولار أمريكي، مشابهًا لألعاب Tamagotchi الحديثة، مع توفره في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026. يُروج له كرفيق مثالي للأطفال والكبار الذين يريدون تجربة الحيوان الأليف الافتراضي دون القلق من “الموت” أو الإهمال.