تكنولوجيا: Samsung تكشف عن الساوند بار HW-QS90H يقدم صوت محيطي قوي بـ 1499 دولارًا #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Samsung عن شريط الصوت الجديد HW-QS90H خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو يُعد جزءًا من تشكيلة شرائط الصوت الراقية للشركة، مع التركيز على تقديم أداء باس قوي دون الحاجة إلى مكبر صوت خارجي (subwoofer).

يتميز HW-QS90H بتصميم نحيف يناسب الشاشات الكبيرة، مع 11 قناة صوتية ودعم Dolby Atmos وDTS:X لتجربة صوت محيطي غامرة. يحتوي على مكبرات صوت مدمجة توفر باس عميق يصل إلى ترددات منخفضة، مما يجعله يتفوق في الأداء دون الحاجة إلى وحدة باس خارجية، كما أظهرت التجارب العملية أداءً قويًا في الغرف الكبيرة. يدعم الجهاز تقنية Q-Symphony للتكامل مع تلفزيونات Samsung، وSpaceFit Sound لضبط الصوت تلقائيًا حسب البيئة، مع اتصال Bluetooth وWi-Fi للبث الموسيقي.

يأتي مع ميزات إضافية مثل Adaptive Sound لتحسين الحوارات، وGame Mode Pro لتقليل التأخير في الألعاب، ودعم Alexa المدمج. في التجربة العملية، أشاد المراجعون بقوة الباس الطبيعية والوضوح في الصوت المحيطي، خاصة في المشاهد السينمائية والموسيقى.

يبلغ سعر HW-QS90H 1499 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للطلب المسبق الآن مع شحن يبدأ في الربع الأول من عام 2026. يُروج له كبديل قوي للأنظمة التقليدية التي تتطلب subwoofer منفصل، مع التركيز على السهولة والأداء في المنازل الحديثة.