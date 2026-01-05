تكنولوجيا: LG تعيد Wallpaper TV الشفاف في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن عودة تلفزيونها الشهير Wallpaper TV تحت اسم Signature OLED T الشفاف خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهو الإصدار الأول الذي يُباع تجاريًا بعد عرض نماذج أولية في السنوات السابقة. يتميز الجهاز بشاشة OLED شفافة بقياس 77 بوصة تسمح برؤية ما خلفها عند إيقاف التشغيل، مما يجعلها تبدو كلوحة زجاجية عندما تكون في وضع Always-On Display لعرض الصور أو المعلومات.

يعمل التلفزيون بنظام webOS المطور، مع دعم دقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية OLED لأسود مثالي وألوان حية عند عرض المحتوى العادي. أزالت LG شريط الصوت الخارجي الإلزامي الذي كان موجودًا في النماذج السابقة، مما يتيح للمستخدمين اختيار نظام صوتي منفصل، مع دعم Dolby Atmos داخليًا من خلال مكبرات مدمجة. يأتي مع وحدة Zero Connect Box اللاسلكية لنقل الصورة والصوت دون كابلات، مع مسافة تصل إلى 10 أمتار.

يُثبت التلفزيون على الحائط مباشرة ليبدو كجزء من الديكور، مع سمك أقل من 1 سم في الوضع الشفاف. لم تعلن LG عن سعر محدد، لكن يُتوقع أن يتجاوز 20000 دولار أمريكي نظرًا لتكلفة التقنية الشفافة، مع توفره في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026 بدءًا من كوريا الجنوبية ثم الأسواق العالمية.

يُنظر إلى هذا التلفزيون كخطوة فاخرة في سوق الشاشات المنزلية، خاصة للمنازل الحديثة التي تبحث عن دمج التكنولوجيا مع التصميم الداخلي دون شغل مساحة.