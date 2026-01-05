تكنولوجيا: LG تكشف عن اصدارات اجهزة التلفاز الجديدة Wallpaper وGallery وMicro RGB RGB في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن مجموعة تلفزيوناتها الجديدة خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس المنعقد من 4 إلى 9 يناير 2026، مع التركيز على ثلاث فئات رئيسية هي Wallpaper TV وGallery TV وMicro RGB TV، إلى جانب تحسينات في تلفزيونات OLED التقليدية.

يبرز تلفزيون Wallpaper TV تحت اسم LG W6 بتصميم فائق النحافة يصل سمكه إلى حجم قلم رصاص، مع اتصال لاسلكي كامل وكابل طاقة واحد فقط، ويتوفر بحجم 100 بوصة. يعتمد على تقنية OLED مع Hyper Radiant Color لتحسين مستويات الأسود والألوان، وBrightness Booster Ultra الذي يزيد السطوع 3.9 أضعاف مقارنة بـ OLED التقليدية، مع شاشة خالية من الانعكاسات. يعمل بمعالج Alpha 9 Gen 3 مع NPU لتحسين الصورة والتكبير، ويدعم ميزات ذكاء اصطناعي توليدي عبر Microsoft Copilot وGoogle Gemini. يأتي مع صندوق One Connect Box لاسلكي يوضع حتى 10 أمتار بعيدًا لإدارة المدخلات.

أما Gallery TV فيُصمم بالتعاون مع خبراء متاحف لعرض الأعمال الفنية بدقة، مع وضع Gallery Mode يعدل السطوع والتباين تلقائيًا، وحواف مغناطيسية تشبه الإطارات، وشاشات مضادة للانعكاس. يعتمد على لوحات Mini LED لتجنب مشكلة الاحتراق، لكن ألوانه وتباينه لا يصلان إلى مستوى تلفزيونات OLED الراقية من LG.

بالنسبة لـ Micro RGB TV، يعتمد على تقنية Mini LED لتغطية نطاق ألوان أوسع بكثير، مع عرض نموذج بحجم 100 بوصة يقدم ألوانًا غنية وملمس صورة واقعي، لكنه يتفوق على OLED في الألوان لكنه أقل في التباين والأسود بسبب طبيعة الإضاءة الخلفية.

تنتقل تحسينات Wallpaper TV مثل Hyper Radiant Color وBrightness Booster Ultra إلى طرازات G6 OLED، مع تحسينات في C6 وغيرها، حيث يظهر G6 صورة أكثر سطوعًا خاصة في HDR مقارنة بالجيل السابق. توفر LG أيضًا تلفزيونات OLED وLED تقليدية لتنوع الخيارات.

لم تعلن LG عن أسعار محددة للطرازات الجديدة، لكن يُتوقع توفرها في الأسواق خلال عام 2026، مع التركيز على المنافسة مع تلفزيونات مثل The Frame من Samsung في فئة التصميم الديكوري.