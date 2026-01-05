تكنولوجيا: Samsung تقدم Music Studio 5 و7 بأداء Dolby Atmos في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Samsung عن مكبري الصوت الجديدين Music Studio 5 وMusic Studio 7 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وهما يتميزان بتصاميم فريدة تجمع بين الأناقة والأداء الصوتي العالي. يركز الجهازان على تقديم صوت غامر مع تصاميم مستوحاة من الاستوديوهات الموسيقية الاحترافية، مما يجعلهما مناسبين للاستخدام المنزلي أو الترفيهي.

يأتي Music Studio 5 بتصميم أسطواني مدمج يشبه مكبر الصوت الاستوديوي الكلاسيكي، مع مكبرات صوت متعددة الاتجاهات توفر صوتًا محيطيًا 360 درجة بقوة 50 واط، ودعم Dolby Atmos لتجربة صوتية ثلاثية الأبعاد. يحتوي على ميكروفونات مدمجة للتحكم الصوتي عبر Bixby أو Alexa، مع إضاءة LED تتفاعل مع الموسيقى. أما Music Studio 7 فيكبر الحجم قليلاً مع قوة صوت 100 واط، ويضيف مكبرات إضافية لتعزيز الباس العميق، مع تصميم يشبه السماعة الاستوديوية المرتفعة لتوزيع الصوت بشكل أفضل في الغرف الكبيرة.

يدعم الجهازان اتصال Bluetooth 5.3 وWi-Fi للبث من الهواتف أو التلفزيونات، مع تكامل Q-Symphony للعمل مع تلفزيونات Samsung، وتطبيق SmartThings للتحكم والإعدادات. في التجربة العملية، أظهر Music Studio 5 صوتًا متوازنًا مع باس قوي نسبيًا للحجم، بينما قدم Music Studio 7 أداءً أكثر غمرًا مع تفاصيل صوتية عالية في الموسيقى والأفلام.

يعمل الجهازان ببطارية داخلية توفر حتى 8 ساعات في Music Studio 5 و6 ساعات في Music Studio 7، مع شحن عبر USB-C. لم تعلن Samsung عن أسعار محددة، لكن يُتوقع أن يبدأ Music Studio 5 من حوالي 300 دولار وMusic Studio 7 من 500 دولار، مع توفرهما في الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2026.

يُروج للجهازين كحلول صوتية أنيقة للمنازل الحديثة، مع التركيز على التصميم الفريد الذي يجمع بين الجمالية والأداء.