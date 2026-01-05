تكنولوجيا: L’Oréal تكشف عن قناع LED مرن وأجهزة تجميل ذكية #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة L’Oréal عن مجموعة أجهزة تجميل جديدة خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 5 يناير 2026، وأبرزها قناع LED مرن يشبه الجلد البشري، إلى جانب أدوات أخرى للعناية بالبشرة والشعر. يُعد القناع الرئيسي Cellovation Flexible LED Mask أول قناع LED مرن تمامًا يلتصق بالوجه مثل الجلد الثاني، مع تصميم رقيق جدًا يتيح الحركة الطبيعية أثناء الاستخدام.

يحتوي القناع على مئات من مصابيح LED صغيرة تغطي الوجه بالكامل، مع تقنية ضوء أحمر وأشعة تحت حمراء لتحفيز إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد والالتهابات، ويُفعل لمدة 10 دقائق يوميًا. يعمل ببطارية قابلة للشحن تدوم أسابيع، مع تطبيق هاتف لتخصيص البرامج حسب نوع البشرة. كما أعلنت L’Oréal عن جهاز AirLight Pro لتجفيف الشعر بتقنية أشعة تحت حمراء لتقليل التلف، وجهاز Colorsonic لصبغ الشعر في المنزل بدقة.

في التجربة العملية، أظهر القناع التصاقًا مريحًا دون شعور بالثقل، مع إضاءة متساوية تغطي المناطق الصعبة مثل حول العينين والفم، وشعور بالدفء اللطيف أثناء التشغيل. يُروج للقناع كبديل مريح للأقنعة التقليدية الجامدة، خاصة للاستخدام اليومي.

لم تعلن L’Oréal عن أسعار محددة للمنتجات، لكن يُتوقع أن يتراوح سعر القناع الرئيسي بين 300 و500 دولار أمريكي، مع توفرها في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026، بدءًا من الأسواق الأوروبية والأمريكية.